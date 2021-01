Con i primi riconoscimenti da parte delle associazioni dei critici americani emergono le previsioni sui potenziali film che possono entrare in lizza per gli Oscar 2021. Per quanto riguarda la categoria della Miglior sceneggiatura originale e della Miglior sceneggiatura non originale ci sono diversi film che stanno ottenendo numerosi premi tra i Film Critics Association Awards consentendoci di delineare le possibili shortlist per queste due specifiche categorie.

Per il miglior script originale parte favorito per la nomination The Trial of the Chicago 7 del tre volte candidato agli Oscar Aaron Sorkin (ha vinto la statuetta nel 2011 con il film cult The social network). Segue la sceneggiatura del film rivelazione dell'anno Promising Young Woman dell'esordiente Emerald Fennell. Chiude il terzetto Jack Fincher, padre del regista David per il film in bianco e nero Mank.

Per quanto riguarda il miglior adattamento parte favorito per la nomination il lavoro di Chloé Zhao per la pluripremiata pellicola Nomadland. Seguono Kemp Powers per One Night in Miami e Christopher Hampton e Florian Zeller per The Father.