Mario Putin, Presidente di Serenissima Ristorazione, ha tracciato un percorso professionale caratterizzato da audacia, visione imprenditoriale e un impegno costante verso l’eccellenza.



Mario Putin: i primi passi professionali in Spagna e il ritorno in Italia

Nato in Italia, Mario Putin avvia la sua carriera professionale giovanissimo, a soli 16 anni, decidendo di trasferirsi in Spagna per raggiungere i fratelli Alberto e Giovanni, che nel frattempo avevano fondato una società nel settore ceramico, Automatismo para ceramica. Dopo quattro anni trascorsi all’estero, nel 1969 fa ritorno in patria per collaborare, fino al 1996, con il fratello Franco presso la ditta Impianti Putin Installazioni Automatiche e Costruzioni (IPIAC). Nel medesimo periodo, Mario Putin decide di concedere in affitto un capannone di sua proprietà situato nella zona industriale vicentina a Serenissima Ristorazione. Intraprende in seguito un processo graduale di acquisizione delle quote societarie, culminando nel 1986 con il raggiungimento della maggioranza azionaria dell’azienda. Negli anni successivi, attraverso una chiara strategia, trasforma radicalmente la realtà specializzata nella ristorazione collettiva.



La visione vincente di Mario Putin

In un mercato dominato da pochi gruppi multinazionali, Mario Putin applica le sue solide capacità gestionali e produttive, concentrandosi sulla qualità e sull’efficienza industriale. Questa strategia si rivela vincente, permettendo all’azienda di crescere rapidamente e di conquistare una posizione di rilievo nel mercato italiano. È il 1996 quando l’imprenditore decide di lasciare IPIAC per dedicarsi completamente a Serenissima Ristorazione. Questo passaggio si rivela fondamentale per il Gruppo, consentendo di concentrarsi pienamente sulla crescita e sullo sviluppo dell’azienda nel settore della ristorazione collettiva. Mario Putin ha dimostrato di essere non solo un imprenditore di successo, ma anche un innovatore nel comparto. La sua capacità di coniugare qualità del servizio con efficienza industriale ha permesso all’azienda di distinguersi e di soddisfare le esigenze dei consumatori.