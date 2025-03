SACE, in collaborazione con Microsoft Italia, ha organizzato un roadshow per le PMI focalizzato su innovazione e sostenibilità. Il percorso formativo punta a migliorare la competitività e la reputazione delle aziende. L’AD Alessandra Ricci: “Gli investimenti ESG devono essere accompagnati da investimenti in innovazione”.



Il percorso di SACE per rendere le aziende più competitive e attrattive

Il roadshow dedicato a Intelligenza Artificiale, internazionalizzazione e sostenibilità promosso da SACE, in collaborazione con Microsoft Italia, è un’importante opportunità per le PMI che desiderano sviluppare una strategia di successo a lungo termine per competere sui mercati internazionali. Il percorso formativo, suddiviso in otto tappe, si propone di guidare le imprese verso la transizione sostenibile e digitale, consentendo loro di esplorare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, nonché gli strumenti e le soluzioni per trasformare i propri modelli di business. Durante gli incontri, Microsoft e SACE presentano programmi di formazione e workshop incentrati su innovazione e sostenibilità, i due driver principali per la loro crescita, sia sul mercato nazionale che internazionale. Investendo in innovazione e sostenibilità, le imprese non solo ottimizzano i processi produttivi, ma rafforzano anche la propria reputazione come datori di lavoro responsabili e all’avanguardia, migliorando di conseguenza il proprio employer branding. Quest’ultimo svolge un ruolo fondamentale nell’attirare e trattenere i talenti, ovvero persone che contribuiscono alla crescita dell’azienda. Mentre Microsoft Italia si occupa di illustrare come mettere in atto la trasformazione digitale, aumentare la produttività e innovare le attività aziendali attraverso tecnologie innovative come l’IA e il Cloud Computing, SACE affronta le tematiche relative alla Twin Transition, approfondendo l’offerta formativa gratuita e gli strumenti assicurativo-finanziari messi a disposizione dal Gruppo per sostenere gli investimenti in innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione.



Le dichiarazioni dell’AD di SACE Alessandra Ricci sul roadshow

“Con questo ciclo di roadshow vorremmo trasmettere un messaggio importante quanto necessario alle imprese che desiderano crescere: gli investimenti ESG devono essere accompagnati da investimenti in innovazione – ha dichiarato l’AD di SACE Alessandra Ricci – Le tecnologie 4.0 legate alla sostenibilità aumentano la proiezione internazionale e la capacità di export delle imprese. I nostri dati mostrano che le imprese che investono in Twin Transition beneficiano di un aumento del ritorno sul capitale investito dell'8%. Tra le imprese che fanno questi investimenti e quelle che non investono c'è un 15% di differenza in capacità di esportare. Abbiamo quindi un grande potenziale da sfruttare e per cogliere appieno questa opportunità è necessario puntare anche sulla formazione. Ecco perché, insieme a Microsoft, abbiamo organizzato questi momenti formativi e di dialogo con le imprese". Un percorso che quindi mira a rafforzare la capacità delle imprese di esportare e punta a migliorare l’efficienza, la flessibilità e la qualità dei processi produttivi, con effetti positivi anche in termini di employer branding. “Questo roadshow – ha aggiunto Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia – rappresenta un'opportunità per tutte le organizzazioni che vogliono comprendere come le tecnologie, a partire dall'AI generativa, possano contribuire alla loro crescita anche su mercati internazionali, favorendo l'innovazione e l'eccellenza italiana”.