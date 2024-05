Il brano della cantautrice sui principali stores digitali e dal 22 maggio nelle radio

“Filo” è il singolo dell’eclettica e poliedrica artista e cantautrice Ziara, pubblicato nel febbraio 2024 sui principali stores digitali e finalmente anche nelle radio italiane dal 22 maggio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali, di tendenza, che evidenziano la personalità di Ziara, figlia di una maturità artistica raggiunta a pieni voti. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci su cui scivola l’interpretazione vocale dell’artista, sentita e autentica, che dona al tutto un forte impatto emotivo. “Filo” viene da una ricerca interiore, viene dalla ricerca di trovare un amore sano, lontano dalle violenze, dagli attacchi fisici e da quelli verbali. Assolutamente da non perdere l’innovativo videoclip colmo di pathos scritto e diretto da Sergio Ferilli, Luk Films e dalla stessa Ziara.





Guarda il video

https://youtu.be/FUfBMv3pJPM?si=YrmKY3HpC42G9M7A

“L'Amore può farti crescere, può migliorarti o può farti perdere tutta te stessa... questa canzone è un conduttore, un passaggio, una trasformazione, una visione libera di un nodo che si scioglie. Un brano dedicato alla NON violenza, dedicato solo alla voglia di rialzarsi, sempre e comunque.” Ziara

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/3tNwaF0ieyh2eagoYPkhN9?si=9aa572e8c3964ea6

Storia dell’artista

Ziara, cantautrice italiana dalle spiccate doti canore influenzate da sfumature timbriche scure su una dinamica estensione vocale che caratterizzano uno stile indipendente ed in continua ricerca sperimentale. La passione per le tendenze del Dark pop internazionale contaminate con la cultura rap contemporanea spagnola ispirano il suo panorama musicale, generando una produzione vivace e dissacrante in cui rimane comunque evidente l’influenza della tradizione Pop italiana. Dopo un'esperienza professionale decennale, calcando i palchi e la scena musicale delle Isole Canarie, supera i provini e partecipa al programma televisivo “The Voice" Spagna (“La Voz-España”) nell'anno 2020, vivendo una delle esperienze più costruttive ed emozionanti della sua crescita artistica.

Esordisce in Italia, in produzione indipendente, con il suo primo brano “Com'è il mare” ad aprile 2023, pezzo caratterizzato da un intimo significato autobiografico ed uno stile pulito e nostalgico. Seguono nello stesso anno i tre singoli: “Agua de tu Alma” (luglio 2023), “Ay Nena” (agosto 2023), “Paranoia” (dicembre 2023). Nel novembre 2023 notata ed apprezzata da un popolare canale media di IG, viene convocata per comporne il Jingle ufficiale “Prima volta di” destinato a guadagnare 53k di views in poche settimane. Nel febbraio 2024 esce il singolo “Filo” che inaugura il suo nuovo progetto.

Instagram: https://www.instagram.com/ziaraofficial19

Facebook: https://www.facebook.com/ZIARAOFFICIAL19

TikTok https://vm.tiktok.com/ZGeHBepVQ/