Venerdì 20 ottobre al mixer di Hotel Costez, scatenato music bar in Franciacorta, c'è Mede, professionista del sound particolare e molto personale. Alla voce c'è invece Mapez, artista dalla grande energia.



Luca Mede, in particolare, è un giovane DJ con una forte passione per la musica a 360°. Sin da subito grazie alle sue skills ha avuto l'opportunità di suonare in numerosi club di Brescia e feste private, dove ha affinato la mia tecnica e il gusto musicale. La sua dedizione alla musica e la capacità di leggere il pubblico gli hanno permesso di creare set coinvolgenti e di alta qualità.



Sabato 21 ottobre all'Hotel Costez, a Cazzago (Brescia) dove la stagione 2023 - 24 prosegue con successo, la coppia in console è diversa, ma la qualità resta la stessa: alla voce c'è Brio, anch'egli ben conosciuto dagli ospiti di Circus, Molo, #Costez ed Hotel Costez, mentre in console c'è Steven Nicola, decisamente esperto in ambito sound e dintorni. E' già definita anche la console di Halloween 2023, il 31 ottobre, per un party già molto atteso: alla voce c'è ancora Brio, al mixer con la sua musica decisamente eclettica c'è ancora Mede.



Ma chi è Brio? Davide Briosi, alias Brio, è un vocalist nei Club più importanti d'Italia, speaker ufficiale del Basket Brescia Leonessa e conduttore televisivo presso la più importante TV. Direttore Artistico dal 2010 di uno dei Maggiori Club di Brescia Brio, grazie a professionalità ed umiltà, rivoluziona letteralmente il locale, collaborando con artisti di fama internazionale come: Federico Scavo, Vinai, Merk & Kremont e molti altri ancora. Organizzatore e voce ufficiale di numerosi eventi come il 30° Compleanno di Time Records.



Riassumendo e venendo alla sostanza, il secondo weekend di ottobre '23 all'Hotel Costez di Cazzago (BS), in piena Franciacorta, è perfetto per rilassarsi a ritmo di musica, con gli amici. In questo weekend #Costez, la grande disco a Telgate (BG) gestita dai fratelli Battaglia (Paolo e Francesco) si prende una pausa, ma il divertimento all'Hotel Costez non si ferma. L'ingresso è libero e la consumazione facoltativa, il che aiuta a divertirsi in modo spensierato.



//



Dalla musica ai cocktail, dal design al servizio passando per l'energia dei vocalist, Paolo e Francesco Battaglia non lasciano niente al caso. E infatti Hotel Costez è un ritrovo di successo assoluto, da molto, molto tempo. L'atmosfera dell'Hotel Costez resta unica. Non viverla ogni weekend o quasi della stagione '23 - '24 sarebbe un grave errore. Anche per questa nuova stagione il design è stato rinnovato, soprattutto per quel che riguarda l'illuminazione, che oggi è ancora più calda e coinvolgente.



All'Hotel Costez di Cazzago (BS), immerso nella meravigliosa Franciacorta, si balla con un certo stile e ci si godono ottimi drink: una serata qui è garanzia di divertimento e relax. Il team di giovani e allegri ragazzi che lavorano al locale è altrettanto coinvolgente (lo si vede nella foto) e lavora sempre con il sorriso.



Ogni weekend, dalle 22:30 alle 3 del mattino, Paolo e Francesco Battaglia, titolari del brand Costez, offrono serate da non perdere tra grandi hit del presente e del passato. E ovviamente, c'è sempre la possibilità di degustare calici di Franciacorta e drink d'ogni tipo. Un'atmosfera unica e la ricetta vincente del locale rendono vincente la scelta di trascorrere qui le serate autunnali, invernali e primaverili del 2023 e 2024.



In poche parole: Hotel Costez, Music & Premium Drinks: Made with love in Franciacorta.



Hotel Costez

via Pertini 2D Cazzago San Martino (BS) A4: Rovato

Ingresso libero 18+, Consumazione facoltativa

Info 331 1228756

Web App: https://costez.club/

Instagram.com/hotelcostez__official/