Gattuso torna in panchina e riparte dalla Croazia

“L’HNK Hajduk è molto lieto di confermare oggi che il leggendario Gennaro Gattuso guiderà la nostra prima squadra nella nuova stagione! Ha firmato un contratto fino all’estate 2026, e arriverà a Spalato la prossima settimana, all’inizio della preparazione della prima squadra, quando lo presenteremo ufficialmente al Poljud”, così recita l’Hajduk sul proprio sito ufficiale.



Ufficiale, Nesta nuovo allenatore del Monza

AC Monza comunica che dal 1/7/24 Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto annuale più rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni. Al Monza ritrova Adriano Galliani dopo i dieci anni meravigliosi al Milan, per la sua prima esperienza da allenatore in Serie A!



Juventus, ufficiale: Thiago Motta è il nuovo allenatore

È ufficiale: il prossimo allenatore della Juventus sarà Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha firmato un accordo con la Juventus fino al 30 giugno 2027.

Quarantadue anni ancora da compiere, Thiago Motta ha intrapreso nel 2018 la carriera da allenatore – partendo dalle giovanili del Paris Saint Germain, la squadra con cui aveva pochi mesi prima terminato la sua avventura da giocatore; in Italia è arrivato sulla panchina del Genoa nel 2019, per poi allenare lo Spezia e il Bologna, la squadra nella quale negli ultimi due anni è riuscito a mettere a frutto al meglio le sue idee di gioco e con la quale ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League.

«Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus. Ringrazio la proprietà e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi».

Benvenuto alla Juventus e buon lavoro, Mister!



Buffon: “Nazionale sottostimata ma molto competitiva, può fare bene”

“Questa è una Nazionale che probabilmente è sottostimata, è molto competitiva, prima di tutto per lo spessore umano dei ragazzi che la compongono. Ed è la cosa che mi ha sorpreso di più, il senso di appartenenza alla nostra Nazione, il loro atteggiamento di chi con umiltà si mette a disposizione di ogni linea guida che l’allenatore dà e che la federazione cerca di trasferirgli. E poi ci sono 4 o 5 elementi che fanno parte del ‘gotha’ del calcio europeo e mondiale. E dunque oltre a un ottimo gruppo, abbiamo anche delle individualità per far sì che si possa fare bene”, ha raccontato il capo delegazione azzurro in conferenza stampa.



Di Lorenzo: “Futuro? Quando sarà il momento ci metterò la faccia”

“Sono serenissimo, sto preparando questo Europeo ed è una cosa bella. Voglio fare bene per accantonare la stagione mia e del Napoli. Futuro? Non ho problemi a parlarne, ho parlato con la società a fine campionato e poi sono venuto subito in Nazionale. La concentrazione è qui, quando poi sarà il momento di parlare del Napoli lo farò e ci metterò la faccia come sempre”, racconta il difensore dal ritiro della Nazionale.



Antonio Conte ha già il Napoli nel cuore: “Primo giorno a casa”

“Primo giorno a casa” scrive il Napoli sui propri profili social ufficiali pubblicando la foto di un sorridente Antonio Conte in posa davanti allo stemma del club. L’allenatore salentino è pronto a cominciare la nuova avventura: anche se la presentazione ufficiale dovrebbe essere il prossimo 26 giugno, è già al lavoro con la società sul mercato con la parola d’ordine di non lasciar partire Di Lorenzo e Kvaratskhelia.