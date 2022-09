Non è semplicemente il proprietario di diversi ristoranti, due a Milano e uno a Porto Cervo, ma è un imprenditore della ristorazione Alessandro Marro, un caso di successo, che si prepara a una prossima apertura in centro a Milano con il suo format di ristorazione che riscuote da tempo grande successo.



Dopo il Covid cosa è cambiato?“C’è più attenzione del cliente sulla ricerca del servizio, del prodotto, della qualità e degli equilibri con il prezzo. Si cercano nuovi format, al pubblico piace avere tutto in un unico luogo, dove divertirsi, bere un drink, fare un evento, ballare, ascoltare musica, una formula a 360 gradi. Uno dei trend iniziato già dell’estate 2022 e che continua anche ora è quello di degustare sushi aspettando il secondo, o stuzzicare la pizza al centro del tavolo in attesa dell’antipasto”.



Tanti i vip che passano da Marro e che da tempo sono amici del titolare che spesso ospita anche le feste private e i compleanni super blindati delle celebrities.“Per Gennaio ci saranno altre novità”-aggiunge Marro, proprietario e ideatore di un ristorante specializzato in carne e uno in pesce-“gli sviluppi si concentreranno sul nuovo ristorante e altre aperture.A Dubai tornerò a metà ottobre per trovare spunti e ispirazioni e valutare nuovi interessi.Il locale nuovo in centro a Milano sarà, come sempre, antesignano di tendenze; abbiamo avuto un flusso importante di pubblico durante la settimana della moda.Abbiamo nuovi piatti che debutteranno sul palcoscenico del gusto per la stagione autunnale appena iniziata e non mancheranno i nostri igloo nel garden dal nuovo design”.



Sì, perché Alessandro Marro ha lanciato già durante l’epoca post Covid cene e pranzi glamour in totale sicurezza da Marro Garden Fisheria-via Valleambrosia 3 Assago-MI igloo in alluminio e pvc, all’interno dei quali si può mangiare in tranquillità e sicurezza, in linea anche con le norme anti Covid. Sono 5, di diverse dimensioni; all’interno possono stare 8 persone. L’igloo è riscaldato e si può pranzare e/o cenare nell’elegante giardino d’inverno, dove, grazie al suo team e ad alcuni professionisti del design, ha fatto realizzare un ambiente Winter Chic. I clienti trovano sulle sedie anche morbide copertine con pelo cruelty free e si siedono a tavoli con stili e mise en place diversi secondo l’igloo, come quello trendy chic, natalizio, o romantico, solo per fare qualche esempio.

Nel suo concept, andare al ristorante è una experience a contatto con sapori della tradizione italiana e internazionale; grande la ricerca, mentre viaggi, vacanze, sono, per lui, e sempre spunti per rivisitare situazioni diverse, esperienze da modellare, poi sul suo format. Tra i nuovi piatti di settembre /ottobre, le prelibatezze a base di tartufo bianco, come il carpaccio di spada con tartufo bianco e mandorle, il risotto scampi e tartufo, o la pizza senza lievito con mozzarella, tartufo e pinoli.