Serenissima Ristorazione conferma la sua attenzione verso il panorama culturale del territorio, sostenendo l’importante iniziativa “Tre Capolavori a Vicenza”. Fino al 9 marzo 2025, il salone monumentale della Basilica Palladiana, icona UNESCO dal 1994, sarà teatro di un inedito dialogo tra arte, storia e contemporaneità, ospitando le opere di Leonardo da Vinci, Jacopo Bassano e Gianandrea Gazzola.



Serenissima Ristorazione: il supporto alla rassegna “Tre Capolavori a Vicenza”



Questa seconda edizione, sostenuta anche da Serenissima Ristorazione, segue il successo della rassegna dello scorso anno, che aveva indagato il concetto di tempo attraverso le opere di Caravaggio, Van Dyck e Sassolino. L’edizione 2024-2025 si concentra invece sul tema della natura, con un particolare focus sull’acqua, elemento essenziale per la vita umana. Protagonisti del percorso saranno i disegni e gli studi sull’idraulica di Leonardo da Vinci (1452-1519), il dipinto L’alluvione del Colmeda di Jacopo Bassano (1510-1592) e una suggestiva installazione site-specific realizzata dall’artista contemporaneo Gianandrea Gazzola (nato nel 1948).



Serenissima Ristorazione: l’impegno in ambito culturale

La rassegna rappresenta un’opportunità unica per riscoprire la Basilica Palladiana non solo come capolavoro architettonico del Rinascimento italiano, ma anche come luogo vivo di incontro culturale. Originariamente sede delle magistrature pubbliche di Vicenza, la Basilica è oggi un simbolo della città e un polo culturale di primaria importanza. Promossa dal Comune di Vicenza con la co-organizzazione di Intesa Sanpaolo, la manifestazione è resa possibile grazie al contributo di importanti realtà del territorio, tra cui AGSM AIM, Confartigianato Imprese Vicenza, Gemmo, LD72, La Triveneta Cavi by Nexans, Gruppo OTB, ViAcqua e Serenissima Ristorazione. Il progetto è curato da Musei Civici Vicenza, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, con la collaborazione di Arte Sella e della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Marsilio Arte garantisce il supporto organizzativo.