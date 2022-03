La guerra in Ucraina si estende ormai anche all'ovest del Paese, dove nelle scorse ore sono state colpite Lutsk (è stato attaccato l'aeroporto militare in un'operazione che ha causato la morte di due soldati ucraini ed il ferimento di altri sei) e Ivano-Frankivsk (nei pressi del locale aeroporto), mentre continua la pressione militare sulle zone già conteste con la Russia che ha dichiarato di aver preso Volnovakha, città a nord di Mariupol.

Bombardamenti si sono registrati anche a Dnipro, città nell'Ucraina centro-orientale che si affaccia sul fiume Dnepr, dove sono state colpite alcune aree residenziali.

Nella notte le bombe russe sono cadute anche nell'oblast di Sumy, nel villaggio di Kerdylivshchyna, uccidendo 2 civili.



Chernihiv, a nord di Kiev nei pressi del confine bielorusso, è rimasta temporaneamente senz'acqua dopo che i russi hanno colpito le reti di approvvigionamento idriche della città.

Prosegue anche l'accerchiamento di Kiev, con le immagini satellitari che mostrano i soldati russi avanzare, anche se lentamente, sparpagliandosi tra le foreste che circondano la città.

Putin ha comunicato di aver dato il via libera al reclutamento di volontari provenienti dal Medio Oriente per combattere nell'Ucraina orientale, dopo che il ministro della Difesa Sergei Shoigu gli aveva detto che c'erano 16.000 volontari in Medio Oriente pronti ad intervenire nel Donbass. Tradotto, significa che la Russia ha deciso di arruolare mercenari siriani per combattere in Ucraina, viste le difficoltà finora incontrate dal suo esercito.

Questo potrà avere un peso in relazione al tipo di supporto militare finora concesso dall'occidente all'Ucraina?

Putin backs Shoigu’s idea to send air defense systems and Middle Eastern fighters to Ukraine: “We should support them and help them enter the zone of military operations.” Oh joy. pic.twitter.com/s4AwxyFRHR — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 11, 2022

Alle provocazioni di Mosca sui corridoi umanitari con destinazione la Russia, il governo ucraino ha risposto elencando nuovi percorsi che spera di attivare in queste ore... da Mariupol a Zaporizhzhi che è anche destinazione per gli sfollati di Polohy ed Enerhodar, da Volnovakha a Pokrovsk; da Izyum, nell'Ucraina orientale, a Lozova; da Bucha, Hostomel, Kozarovychi e Mikulychi - a nord-ovest di Kiev - alla capitale; da Andriivka, Makariv e Borokyanka - a ovest di Kiev - alla città di Zhytomyr.

Nell'ultimo aggiornamento fornito dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, è arrivato a 2,5 milioni il numero delle persone - soprattutto donne e bambini - che ha lasciato l'Ucraina.

Come sappiamo, la crisi dei rifugiati sta crescendo di giorno in giorno a causa del conflitto e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi ha ora affermato che il numero dei rifugiati che ha lasciato l'Ucraina ha raggiunto i 2,5 milioni, mentre altri 2 milioni si trovano all'interno del Paese dopo aver lasciato le loro abitazioni.

Yelena Osipova, brave survivor of the Siege of Leningrad, out protesting again in St Petersburg. “Soldier! Lay down your arms and be a real hero.” pic.twitter.com/lkwUtLXddQ — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 11, 2022



Crediti immagine: twitter.com/lidiarosc/status/1502233032270430210