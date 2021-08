Jorge Martin (Pramac) era rimasto fuori dalla Q2, così è dovuto passare dalla Q1 per rientrare nel numero dei piloti in lotta per la pole.

E, nonostante ciò, Martin è stato il più veloce nell'ultima sessione di qualifiche conquistando così la prima posizione in griglia anche nel GP d'Austria dopo quello della Stiria, facendo segnare il nuovo record della pista, con il tempo di 1'22.643, e superando letteralmente di un soffio il miglior tempo realizzato qualche minuto prima da Fabio Quartararo (1'22.677), con l'unica Yamaha ufficiale presente in questo gran premio.

In prima fila, ad affiancare i due piloti, la Ducati di Francesco Bagnaia, che ha girato 4 decimi più lento dai primi due.

HOW DID @88jorgemartin DO THAT?! 😱



Back-to-back poles with an all time lap record!!! 🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/W81Io7zdsJ