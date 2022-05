Un Genoa in versione Real Madrid fa sua la sfida per la 36.a giornata di Serie A contro la Juventus per 2-1.

Dopo un primo tempo equilibrato la Juve passa a inizio ripresa (al 48') con Dybala che poco dopo colpisce anche un palo.

La partita sembrava segnata per il Genoa, quando nel finale, all'87', Gudmundsson riesce a pareggiare.

All'ultimo minuto, al 96', Criscito segna il gol della vittoria realizzando il rigore concesso per fallo di De Sciglio su Yeboah, riscattando così l'errore dal dischetto commesso nel derby contro la Sampdoria.

La Juventus, già qualificatasi per la Champions, nonostante la sconfitta rimane salda al quarto posto, mentre il Genoa può continuare a sperare nella salvezza dopo aver raggiunto il Cagliari a quota 28, a -1 dalla Salernitana, che domenica ospiterà proprio i sardi all'Arechi.







Crediti immagine: twitter.com/GenoaCFC/status/1522691180445659136