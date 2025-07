La seconda e ultima amichevole del Napoli a Dimaro equivale anche alla prima vittoria: dopo il ko con l'Arezzo, arriva infatti il successo ai danni del Catanzaro a firma di Raspadori e Lucca dal dischetto, a segno nel giro di 7'. I ritmi poi calano comprensibilmente e neanche il consueto turnover varato da Antonio Conte aiuta, e così nella ripresa i calabresi alzano i giri del motore, prima dimezzando lo svantaggio con Iemmello e poi sfiorando più volte il pareggio. Pareggio che non arriva, consegnando così agli azzurri il primo successo del ritiro in Val di Sole, che si chiuderà domenica prima del trasferimento a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto.

Il commento dell'amichevole che ha chiuso la spedizione di Dimaro è stato affidato a Di Lorenzo, intercettato dai microfoni di Sky Sport. "Questa è stata una partita diversa rispetto a quella contro l'Arezzo, le gambe stanno meglio e stiamo gestendo i carichi di lavoro. Domani ultima seduta prima di due giorni di riposo, oggi abbiamo fatto meglio e siamo contenti. Le sensazioni sono positive, abbiamo lavorato tanto ed i nuovi sono arrivati subito. Il ritiro serve anche per conoscerci, sono ragazzi forti e si sono integrati subito. Le sensazioni sono positive". Cresce il Napoli, ma crescono anche i singoli, anche nella figura dell'attesissimo De Bruyne.

"E' un campione, lo è per qualità tecniche ed anche caratteriali. I campioni migliorano chi gli gioca attorno, siamo felici di averlo con noi e si sta integrando bene. Mi ha colpito la sua umiltà, si è integrato nel gruppo e sta studiando la situazione. Questo è sintomi di intelligenza, il gruppo si sta formando ma già la base era forte e buona. Ci sono i presupposti per fare un'altra grande stagione. L'obiettivo è crescere e fare meglio della passata stagione, ovvero rivincere lo scudetto e fare bene nelle coppe. Non ci dobbiamo accontentare, il mister sa bene cosa vuol dire vincere e rivincere. Saprà toccare le corde giuste". La chiosa di Di Lorenzo è riservata proprio a Conte. "Da parte del gruppo non abbiamo mai pensato che potesse andar via. Siamo felici di ripartire con lui, è sintomo di continuità. Ripartiamo da un gruppo importante, al quale sono stati aggiunti nuovi calciatori e forse ne arriveranno altri. Ha già iniziato a spingerci forte e lo farà per tutto l'anno".







Primo tempo

Conte apre schierando un 4-3-3 con protagonisti Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Lucca e Lang. Il Napoli parte bene e stavolta, a differenza dell'amichevole precedente contro l'Arezzo, sblocca subito al contesa: è il 5' e Neres aggancia una palla non banale, supera agilmente Nuamah e mette in mezzo per Raspadori, che non sbaglia il tap-in facile facile. Passano appena 2' e gli azzurri raddoppiano, passando dal dischetto quando Pigliacelli atterra Lucca: proprio il numero 27 si incarica della battuta, che va a bersaglio, per un 2-0 rapidissimo dei suoi. Il Napoli resta in forte pressione, con il Catanzaro invece tutto rinchiuso dietro e in profonda sofferenza, come quando De Bruyne viene steso da Frosinini, che poi si riscatta salvando su Lang ma concedendo un corner dai cui sviluppi, dopo un'azione molto confusa con protagonisti Lucca e Raspadori, la palla finisce sui piedi di Beukema, che a portiere battuto trova solo il palo. Al 26' duettano Lang e Olivera, che con il destro prova la giocata di fino ma non trova il bersaglio. Al 40' proprio l'uruguaiano è provvidenziale in fase difensiva nell'anticipo su D'Alessandro, lanciato da Iemmello in quello che è il primo guizzo offensivo dei calabresi, sul quale cala il sipario sul primo tempo: vince il Napoli 2-0 grazie a un inizio al fulmicotone prima dell'inevitabile calo del ritmo su entrambi i fronti.

Secondo tempo

Il Napoli rientra nella ripresa stravolto: tocca a Contini, Mazzocchi, Marianucci, Juan Jesus, Spinazzola, Vergara, Hasa, Coli Saco, Zanoli, Lukaku e Zerbin. Cambia anche l'approccio del Catanzaro, che prima sfiora il gol con una schema da calcio piazzato che libera al tiro Pompetti, con Contini bravo nella replica nonostante una deviazione, e poi lo trova con Iemmello, servito in profondità e poi letale con il mancino. La replica degli azzurri non si fa attendere, perché al 54' Spinazzola fa il vuoto a sinistra prima di mettere al centro per Lukaku, la cui prima botta viene murata, così come la seconda. Il Catanzaro insiste e al 56' guadagna un'ottima punizione per fallo di Juan Jesus: batte Pompetti (che poco dopo si fa male dopo un contatto con Hasa) ma la barriera azzurra si salva, con sospetto tocco di mano non ravvisato però dall'arbitro. Al 63' altro brivido per il Napoli quando Frosinini crossa da destra, ma Pontisso manca di un soffio l'impatto di testa con la sfera. Al 67' ancora Pontisso spaventa dagli sviluppi di una punizione Contini, bravo ad alzare la sfera sopra la traversa. Dall'altro lato calcia Mazzocchi, con il portiere del Catanzaro a dire di no in qualche modo. Al 71' Hasa crossa e trova Zanoli, che trova Vergara, la cui botta a colpo sicuro viene respinta sulla linea: sulla ribattuta si fionda Coli Saco, a sua volta rimpallato dalla difesa calabrese. Il tris arriverebbe al 77' a firma di Lukaku, ma l'arbitro aveva precedentemente ravvisato un fallo di Coli Saco. All'84' Buso prova a concludere al meglio un contropiede dei suoi, ma la sua rasoiata termina di un soffio a lato della porta difesa da Contini. E' l'ultimo brivido per il Napoli, che liquida la pratica Catanzaro all'alba del primo tempo e poi controlla, pur soffrendo un po' nel secondo tempo: nulla non normale in questa fase della preparazione.