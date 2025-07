Il prezzo dell'argento marcia ancora spedito ed è ormai molto vicino alla soglia dei 40 dollari per oncia.

Il clima di incertezza sul fronte internazionale sta alimentando la richiesta di beni rifugio (come accade anche per l'oro), ma sulla corsa dell'argento incide anche il fatto che questo metallo - di largo utilizzo industriale - è in deficit di offerta.

E questo scenario potrebbe durare ancora molto a lungo.