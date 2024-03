Quest'anno per la categoria Miglior colonna sonora c'è un'interessante sfida tra Ludwig Göransson (Oppenheimer) e il compianto Robbie Robertson (Killers of the Flower Moon).

Il primo ha letteralmente dominato l'Awards Season vincendo il maggior numero di riconoscimenti tra cui il BAFTA e il Golden Globe. Per il secondo invece è l’ultima occasione per premiarlo dato che è scomparso all’età di 80 anni lo scorso 9 agosto, dopo aver realizzato la colonna sonora di quasi tutti i film di Martin Scorsese.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Original Score.