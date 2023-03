Sabato prossimo 25 marzo, UISP Lombardia promuoverà un importante confronto per definire un perimetro associativo-sportivo di riferimento in ambito regionale e non solo.

L’appuntamento, dalle ore 9,30 alle 12 presso il salone di Ca’ degli Uberti in piazza Sordello 13, ha un grande significato per il Comitato UISP di Mantova.

Ancora oggi, nel 2023 torniamo a fare una domanda che facevamo alla fine del secolo scorso, negli anni 90: come garantire il “diritto allo sport” indistintamente? O meglio: come farlo diventare un diritto vero per tutti, non solo per chi se lo può permettere in base a dove abita, per reddito della famiglia o alla scelta di un comune di investire di più o di meno su questo diritto?

Come evitare che le nuove condizioni sociali ed economiche portino la gestione della pratica sportiva su grandi gruppi, per altro quasi tutti stranieri, che ovviamente selezionano su base economica oltre che di risultato tecnico.

E magari, cercando di andare ad una dimensione più grande, come far rientrare pienamente l'attività sportiva negli accordi che sono alla base dell'Unione Europea?

L’obiettivo, in poche parole, è di incontrare esperti e amministratori mettendo a confronto esperienze e competenze (nazionali e internazionali) utili per dare nuovo impulso alla promozione sportiva.

L’appuntamento di sabato prossimo a Mantova è il terzo evento promosso in Lombardia, dopo i due appuntamenti di Milano. Un anno fa abbiamo affrontato le tematiche relative alla “Città del futuro, tra salute e benessere”; mentre lo scorso dicembre, in fase di grave crisi energetica e recessione, abbiamo analizzato le “Nuove energie in rete” presentando alcune soluzioni sostenibili per lo sport sociale”.

L’UISP scende in campo per rilanciare la funzione pubblica dell’associazionismo di base, in un contesto sociale che dobbiamo analizzare e ancor più interloquire per dare il nostro contributo, fattivo e utile.

A questo incontro moderato da Gianpaolo Ferrarini, dirigente UISP-QUISPORT di Mantova, parteciperanno esponenti di Regione Lombardia, amministratori locali (in primis il sindaco Mattia Palazzi), rappresentanti del terzo settore e delle imprese.

Di questi argomenti discuteranno Stefano Alia (segretario UISP Mantova e Lombardia), Riccardo Breveglieri esperto gestione impianti sportivi, Toni Llop di Eurofitness partner director e professore Sport and Fitness technology at EUNCET Business di Barcelona e Antonio Iannetta, presidente Fondazione FAST.