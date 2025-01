Annalaura Lettieri ha svolto un ruolo cruciale nel finanziamento di 15 milioni di euro ottenuto da Atitech ad aprile 2021. Come General Counsel, ha guidato il team legale interno, collaborando con lo Studio BonelliErede per garantire il successo dell'operazione.



Annalaura Lettieri: il ruolo chiave nella manovra di finanziamento di Atitech

Nell’aprile del 2021, Atitech, azienda leader nel settore della revisione e manutenzione degli aeromobili, ha ricevuto un finanziamento da 15 milioni di euro, finalizzato al raggiungimento di obiettivi legati all’efficientamento energetico, allo sviluppo sostenibile e alla promozione di iniziative di crescita sul territorio. A rendere possibile l’iniziativa è stato il forte impulso della BCC di Napoli, nonché la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, Banco BPM e Gruppo Iccrea. Il finanziamento, che ha beneficiato della garanzia di SACE al 90%, è servito per sostenere gli investimenti di Atitech nell’ambito della green economy. Tra i protagonisti della manovra, la General Counsel Annalaura Lettieri, il cui ruolo è stato determinante per la buona riuscita dell’operazione.



La collaborazione tra BonelliErede e il team in house guidato da Annalaura Lettieri

Gli istituti finanziatori sono stati assistiti da Gianni & Origoni (GOP), il cui intervento è stato guidato da Matteo Gotti, con il supporto di Daniele Mari per quanto concerne gli aspetti legali, di Fabio Chiarenza e Francesca Staffieri per le questioni fiscali. A sostegno di Atitech ha operato, invece, lo Studio BonelliErede, che si è occupato degli aspetti legali del finanziamento, lavorando fianco a fianco con il team in house di Atitech, guidato da Annalaura Lettieri, la quale aveva già avuto esperienza nella redazione e negoziazione dei contratti con lo studio. ICCREA Banca ha agito, infine, in qualità di mandated lead arranger e banca agente.