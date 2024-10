"Ricorderai" è il nuovo singolo del cantautore bolognese Gabriele Urro (disponibile online per l’etichetta Up Music Studio), un brano che esplora con sensibilità e introspezione la fine di una relazione, utilizzando la musica come uno specchio per riflettere su emozioni profonde e insoddisfazioni intime.

Il pezzo -spiega l’artista- evoca il dolore di un sogno ormai svanito, mentre al contempo analizza il peso delle apparenze e la paura del giudizio che caratterizzano la nostra generazione. Attraverso una melodia avvolgente e un testo penetrante, "Ricorderai" offre uno sguardo critico su come le pressioni esterne possano influenzare il nostro modo di vivere e di sentirci. Con un tono malinconico e riflessivo, il brano invita l'ascoltatore a confrontarsi con i propri ricordi e sentimenti, proponendo una visione sincera e toccante della vulnerabilità e della ricerca di autenticità in un mondo sempre più superficiale.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/7vZyub0UEMtNTxRQWDHPtE

Gabriele Urro, originario di Bologna, è un artista la cui passione per la musica si è manifestata fin dalla giovane età. Cantautore e compositore, ha intrapreso il suo viaggio musicale a 10 anni, guidato dal desiderio di esprimere le sue emozioni più intime. Ha iniziato con il sax durante le scuole medie, sviluppando in seguito una forte inclinazione per l'improvvisazione. La sua curiosità lo ha portato a esplorare vari strumenti, tra cui pianoforte, chitarra e canto, tutto da autodidatta. Oltre alle sue competenze esecutive, Gabriele ha affinato una sensibilità nella produzione musicale, che conferisce un tocco personale e autentico alle sue creazioni. Ogni canzone è una riflessione delle sue emozioni, un intreccio di storie di vita arricchito da melodie sofisticate e testi profondi. Per Gabriele, la musica è molto più di una passione; è un linguaggio attraverso il quale esplora se stesso e continua a scoprire nuove sfumature della sua creatività.

https://www.instagram.com/gabrieleurro/

https://www.youtube.com/@GabrieleUrro