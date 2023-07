Mercoledì è stato il primo giorno di ritiro anche per la Fiorentina. Niente di strano... considerando che già molte squadre, persino di Serie A, hanno iniziato il loro raduno.

Ma una novità, che fa notizia, c'è ed è costituita dal fatto che con questo raduno la Fiorentina ha praticamente inaugurato (anche se non ufficialmente, perché la cerimonia sarà organizzata tra qualche settimana) il suo nuovo centro sportivo, il Viola Park, tirato su quasi a tempo di record a Bagno a Ripoli, a pochi chilometri da Firenze.

Nei 25 ettari a disposizione della società viola e delle sue formazioni sorgono dieci campi da calcio (uno con una tribuna da 3mila posti), oltre a due ad uso agricolo, sei padiglioni, di cui uno per gli eventi, e numerose strutture per i servizi che comprendono persino risonanza magnetica, sala odontoiatrica, dermatologica e podologica, una vasca per la riabilitazione, una stanza per la crioterapia, una per l'acclimatamento...

In pratica, la Fiorentina dal non aver mai avuto un centro sportivo vero, adesso ne ha uno che è tra i più avanzati di tutta Europa.

Così, questa mattina, il presidente della Viola, Rocco Commisso, ha salutato l'arrivo della prima squadra nella nuova struttura:

"Voglio dare il benvenuto a tutti, calciatori e staff e dipendenti, in quella che da oggi sarà la vostra nuova casa. Abbiamo messo a vostra disposizione un centro pportivo che è sicuramente un’eccellenza dal punto di vista di strutture, servizi e tecnologia non soltanto in Italia, ma anche a livello mondiale.Oggi sarete i primi a calcare i campi sui quali vi allenerete e nei prossimi giorni arriveranno anche la squadra femminile e la primavera e, a seguire, tutte le squadre del settore giovanile.Voglio fare un augurio a tutti voi per questa nuova stagione che inizia oggi e dirvi che ci vedremo presto, quando inaugureremo tutti insieme il Viola Park".