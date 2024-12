Il 18 dicembre scorso è stata inaugurata la sala Eventi della seconda sede dell’Edicola-Libreria Claudio in occasione della presentazione del libro “Io…il mitico ignoto tra Giugliano e dintorni” di Filippo Di Nardo. Ha presentato il Prof. Tobia Iodice.

È la seconda presentazione che faccio in vita mia – così ha esordito Filippo Di Nardo, personaggio storico e volto ignoto di Giugliano e dintorni.

La prima presentazione è stata grazie al dottor Pietro Valente, scomparso recentemente, ideatore e direttore della casa editrice Cento Autori e del relativo concorso letterario “Il racconto nel cassetto” conosciuto e apprezzato a livello nazionale. Su sua proposta scrissi un libriccino che fu inserito in una collana edita dalla CE, che mi ha dato molte soddisfazioni. Il racconto breve “Non tutti i mali vengono per suocere” satirico e ironico allo stesso modo ha divertito molti, tanto che ha anche partecipato a importanti manifestazioni. Furono, inoltre acquistate centocinquanta copie dalla Regione Campania per fini propedeutici. In pratica le copie furono distribuite in case di riposo, centri di riabilitazione ecc. allietando centocinquanta moribondi.

E poi il nostro Ignoto si lancia in una serie di aneddoti e racconti degni dei più grandi showman e intrattenitori di tutti i tempi!

Presentai il libriccino in una scuola, sempre dietro insistenza del dottor Valente e in quell’occasione ricordo che mi si avvicinò un ragazzino con una copia e volle una dedica.

- Ma io non ti conosco esordii - ma lui perseverò. - Come ti chiami? - …e allora scrissi... Al mio caro amico Antonio…

Ad un certo punto il numero di ragazzini che volevano la dedica cresceva a dismisura. Avevo intuito che qualcosa non quadrava. Tutto mi fu chiaro quando si avvicinò l'ennesimo ragazzino e disse: "Io mi chiamo Raffaele, ma mamma mi chiama Lelluccio". Notai che aveva tra le mani il libro di un certo Aprea. Il libro non è mio, non posso firmare un libro non mio. A quel punto Lelluccio rispose: E che ce ne importa, tanto manco lo devo leggere!

…la presentazione è ormai iniziata e the show must go on

Un giorno mi arriva una mail nella quale mi scrivono: Nostro padre, leggendo “Non tutti i mali vengono per suocere” è morto dalle risate – grazie a lei abbiamo perso duemila euro di pensione al mese!

E ancora c’è chi mi ha invitato a manifestazioni ed eventi importanti:, in particolare un giorno mi contattarono dalla redazione di una trasmissione che andava in onda di sabato su Raidue: "Venga lei e sua suocera fra due settimane". Quando risposi: Guardi, non prima di sei mesi, perché da noi devono passare cinque anni prima di riesumarla - la ragazza capì che il libriccino era frutto di fantasia.

Prima dei divertenti aneddoti di Filippo, vero mattatore della serata, la prima presentazione e la nuova location sono stati introdotti da Eliseo Verde, titolare della storica Edicola Libreria Claudio.

Con la presentazione de “Io… il mitico ignoto” di Filippo Di Nardo inizia una nuova era per l’Edicola-Libreria, che aspira a diventare un polo culturale a Giugliano e dintorni. Eliseo racconta la storia di quest’avventura iniziata nel lontano 1965, quando suo nonno faceva lo Strillone e con la bicicletta consegnava i giornali in tutto il paese.

Nel 1969 entra nell’attività suo padre Gennaro fino ai giorni nostri. Nel 2021 inizia la trattativa per lo stabile al centro di Giugliano dove oggi la libreria e le sue numerose attività (operativa da settembre 2024) si snodano su diversi piani. Nella seconda sede la libreria che conta oggi quattordici collaboratori/dipendenti continua a operare nel campo della cultura, con iniziative di didattica per i più piccoli e tanti altri eventi culturali per adulti e bambini.

Organizzeremo serate di teatro e musica, incontri letterari, presentazioni, reading e ci impegneremo affinché la libreria diventi punto di riferimento e polo culturale di tutto il territorio – ha concluso Eliseo.

Nel presentare il lavoro editoriale di Filippo, il Prof. Iodice ha parlato dei lunghi trascorsi editoriali dell’autore di “Io… il mitico ignoto” e ha sottolineato lo stile originale e profondo delle domande con cui lo scrittore si approccia agli intervistati, paragonandolo addirittura a Sergio Zavoli, vero maestro di giornalismo.

Mai un simile confronto ci è sembrato più appropriato. Oggi il giornalismo vive una profonda crisi, non solo per i forti condizionamenti che la libertà di espressione subisce. Il giornalismo odierno è volto troppo spesso al sensazionalismo e al gossip, alla divinizzazione di chi fa domande e raramente tende a valorizzare la persona-personaggio. Filippo Di Nardo, invece sa dosare intelligenza e leggerezza, quasi scompare dopo aver fatto una domanda, per dare spazio alla persona e permetterle di potersi esprimere e mettersi a nudo.

Poi sa riapparire al momento giusto con la sua ironia e profondità per trarre le conclusioni, e dipingere un profilo da mostrare a chi vorrà leggere le sue interviste.

"Io... Il mitico ignoto - Tra Giugliano e dintorni" contiene numerose interviste che Filippo ha realizzato nel corso degli anni. Lo scrittore durante la sua carriera ha intervistato nomi illustri come cantanti di fama internazionale, pregevoli artisti di vario genere, ma in questo volume ha voluto raccogliere i "talenti" del suo territorio e non è poco. Giugliano è la terra di GianBattista Basile, l'inventore della fiaba (il suo modello narrativo ha avuto un'importanza notevole per la letteratura mondiale, anche se non tutti lo riconoscono).

Nel libro di Filippo vengono intervistati personaggi che più o meno hanno dato lustro a questa terra, cimentandosi in varie discipline. Così appaiono autentici artisti, molti dei quali conosciuti, altri meno: Veri artisti della musica, ad esempio, troviamo interviste a studiosi e cultori della storia di Giugliano, eccellenze dell'ippica mondiale...e poi scrittori e poeti, esponenti dello sport e della lirica.

Una parte del video della presentazione...

"Io... il mitico ignoto" si può richiedere sia alla Proloco sia a Libreria Claudio ai seguenti recapiti: - ProLoco – [email protected] oppure telefonando allo 081 506 58 72

- Libreria Claudio - [email protected] - telefono 081 506 40 29

Spedizione garantita in tutto il mondo.

Libro con dedica. Il libro si trova anche on line oppure si può chiedere direttamente all'autore compreso di dedica e con spedizione gratis alla seguente mail: [email protected]