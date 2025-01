"La Ministra Santanché deve dimettersi. Qui non è in discussione il garantismo, anche se la Presidente Meloni ci ha abituati a richieste di dimissioni continue - per molto meno - quando era all’opposizione.Come è possibile pensare che un ministro, una carica importantissima, non debba fare un passo indietro quando accusato di falso in bilancio? È in gioco la credibilità del Paese".

Questo è quanto dichiarato dalla dem Debora Serracchiani sul caso Santanchè. E questo quello che ha dichiarato al riguardo il 5 stelle Giuseppe Conte:

"Ora basta. Abbiamo presentato una nuova mozione di sfiducia contro la Ministra Santanchè, metteremo di nuovo il Governo con le spalle al muro di fronte al Parlamento e agli italiani. Se pensano di far finta di nulla come al solito si sbagliano di grosso.Meloni che urlava allo scandalo e chiedeva dimissioni per tutti ha perso di nuovo la voce di fronte ai suoi amichetti di partito? È da mesi che deve imporre a Santanchè di uscire dal Governo. Non possiamo permetterci alla promozione del Turismo e del nostro Paese una Ministra rinviata a giudizio per falso in bilancio e con una pesantissima inchiesta per truffa allo Stato sui fondi Covid. Fratelli d'Italia ci dava dei criminali sulla gestione della pandemia ora restano in silenzio di fronte a pesanti accuse che riguardano esponenti del loro partito e l'uso che hanno fatto dei soldi che noi abbiamo stanziato per lavoratori e imprese.Sono senza vergogna".

Il problema, per i (post) fascisti, è che in casi analoghi, a partire dalla capa fino ai portaordini, hanno abbaiato in pubblico chiedendo dimissioni à gogo per chiunque si fosse reso responsabile di un possibile reato molto meno grave rispetto a quelli per cui è stata rinviata a giudizio la ministra del Turismo. Oltre che una questione di credibilità istituzionale, il caso è anche una questione di coerenza politica.

Interpellata telefonicamente dall'Agenzia Stefani (che ancora ostinatamente pretende di mantenere il nome ANSA) in merito alle indiscrezioni che davano per certe già per oggi le sue dimissioni, Daniela Santanchè ha dichiarato di non aver nulla da dire e di non aver nulla da aggiungere riguardo la possibilità che queste possano invece esser date domani.