Matilde G, la talentuosa cantante pop italiana e residente a Singapore, ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo "Ti Voglio". Prodotto in Svezia, questo brano pop dal ritmo energico mescola sapientemente influenze latine, creando un sound vibrante, sensuale e irresistibile.

"Ti Voglio" mette in luce l’inconfondibile stile di Matilde G, che fonde testi in inglese e italiano, conferendo alla canzone un tocco magico e originale. Il brano è un’espressione dinamica del desiderio e delle complessità emotive, catturando l’essenza dell’amore e delle sfide di una relazione passionale. Il ritornello, con l'iconica frase "Ti voglio", racchiude tutta l’intensità del brano, trasmettendo il forte desiderio al centro della storia.

Parlando del suo nuovo lavoro, Matilde G ha dichiarato: “Questa canzone riflette le complessità dell’amore e del desiderio. Ho voluto creare qualcosa che fosse allo stesso tempo universale e personale, mescolando inglese e italiano per darle un tocco speciale”. Ha poi aggiunto: “Lavorare su 'Ti Voglio' è stato un viaggio entusiasmante. Gli elementi latini danno al pezzo un’energia che adoro”

Il video musicale di "Ti Voglio", diretto da Pvrple e girato in Italia, amplifica le vibrazioni sensuali e affascinanti della canzone. La performance di Matilde G è magnetica e potente, capace di catturare l’attenzione del pubblico con la sua presenza ipnotica e il suo sguardo espressivo.

"Ti Voglio" rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo per Matilde G, che esplorerà ulteriormente il bilinguismo e le influenze latine nella sua musica pop. I fan possono aspettarsi nuovi brani che mescolano elementi culturali diversi, evidenziando l’unicità di Matilde come artista.

Chi è Matilde G

Matilde G è una giovane cantante pop italiana di 19 anni, autrice, pianista e performer. Cresciuta tra diverse culture, ha trascorso parte della sua infanzia in India e negli ultimi cinque anni vive a Singapore, città che ora considera casa.

La sua infanzia è stata segnata dalla solitudine e dall'incomprensione dovute alla diagnosi tardiva di ADHD, trovando nella musica il suo rifugio e conforto. Oggi, Matilde spera che le sue canzoni possano dare lo stesso sostegno agli altri.

La carriera musicale di Matilde si distingue per la sua passione, creatività innata e un'educazione musicale rigorosa, che l’hanno portata a collaborare con produttori multiplatino e artisti vincitori di Grammy, nonché ad esibirsi su palchi prestigiosi. Nonostante la giovane età, ha già conquistato il pubblico globale con esibizioni in Italia, Singapore, Giappone, Maldive, Malesia, USA e UAE, ricevendo ampi consensi.

Tra le sue performance più importanti a Singapore spiccano "Matilde G in Concert" a “Scape”, la "Formula 1 Grand Prix 2023", il concerto "Make Noise" dell'Hard Rock Cafe nel 2024 e il Music Matters Live 2024.

Lo scorso anno, Matilde è stata premiata ai “MUSIVV Award” di Dubai come miglior cantante residente fuori dal Medio Oriente, confermando il suo potenziale artistico e la sua crescente influenza sulla scena musicale internazionale.

La sua collaborazione con gli Hard Rock Hotels nel Sud Est Asiatico come ospite speciale sottolinea ulteriormente il suo talento.

Con dodici brani originali all’attivo, Matilde ha accumulato oltre 25 milioni di stream e visualizzazioni in 180 paesi. Le sue canzoni raccontano esperienze di vita e emozioni personali, come il tradimento (“Hypocrite”), le relazioni a distanza (“7Oceans”), la lotta contro la depressione (“Fighter”), il giudizio della società (“None Of Your Business”) e la sua esperienza con l’ADHD (“My Instincts Are Tragic”).

Oltre a scrivere e produrre con artisti internazionali, lavorando con team di Los Angeles e Svezia, Matilde cura personalmente i concept dei suoi video musicali, considerandoli una parte essenziale della sua attività artistica. Attraverso di essi, cerca di rendere la sua musica più accessibile al pubblico. Il suo interesse per la moda e il make-up riflette la sua volontà di dettare tendenze, piuttosto che seguirle.

Nonostante non ami particolarmente i social media, Matilde riconosce la loro importanza per la sua carriera e li gestisce con grande dedizione, raggiungendo oltre 500.000 follower e distinguendosi come una delle artiste più visualizzate su "Year On TikTok Singapore 2022”.

Comparsa in importanti testate, TV e radio come Billboard Italia, Billboard Vietnam, MTV USA, MTV Asia, MTV Japan, Dubai1TV, CNA e KISS92, Matilde G continua ad ampliare la sua presenza artistica, affermandosi come una stella emergente nel panorama pop internazionale.

Per maggiori informazioni, interviste o richieste media, contattare

[email protected]

https://linktr.ee/MatildeG