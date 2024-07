Dopo il successo della prima puntata, domenica 7 luglio va in onda il secondo appuntamento con la musica di Rai 1: è il Tim Summer Hits, la kermesse musicale condotta, in prima serata, da Carlo Conti e Andrea Delogu, in onda anche in contemporanea su Rai Radio 2.

Al centro del programma, come sempre, gli artisti che porteranno, sul palco, dell’affascinante Piazza del Popolo, a Roma, alcune delle hit più belle dell’estate.

Ospiti della serata: Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Bigmama, Bnkr44, Coma_Cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Gaia, Ghali, Irama, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Michele Bravi, Noemi, Pino D'angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tony Effe, Umberto Tozzi.

Ma non è tutto: Carolina Di Domenico e Gabriele Vagnato, con la loro ironia ed energia, accompagneranno il pubblico nell’anteprima tv condotta dalla coppia Andrea Delogu e Carlo Conti.

