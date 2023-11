Dopo il disastro nelle libere del venerdì, Pecco Bagnaia (Ducati) ha trovato l'assetto corretto per la sua moto e, dopo aver passato agevolmente il taglio della Q1, in Q2 ha piazzato il secondo miglior tempo di giornata, conquistando così il diritto di prendere il via dalla prima fila sia della gara Sprint di sabato che del Gran Premio della Comunità Valenciana di domenica.

La pole sul circuito Ricardo Tormo se l'è accaparrata Maverick Vinales (Aprilia), con il tempo di 1:28.931, seguito dal pilota piemontese con un ritardo di 92 millesimi, ottenuto al secondo tentativo, a meno di due minuti dalla fine delle prove.

Johann Zarco (Pramac) completa la prima fila in griglia, seguito dalle KTM ufficiali di Jack Miller e Brad Binder, rispettivamente 4° e 5°.

Jorge Martin (Pramac), avversario diretto di Bagnaia per il titolo, ha ottenuto a fatica il sesto posto, anche per un quasi contatto con Marc Marquez che lo seguiva a ruota per sfruttarne la scia.

Dietro di lui, in terza fila, Marco Bezzecchi (Mooney VR46) ed i fratelli Alex (8°) e Marc (9°) Marquez .

La gara Sprint (13 giri) prenderà il via alle ore 15:00.