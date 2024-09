Federico Pompili e Pierfranco Trovalusci (Siamo Grottaferrata): "Orgogliosi che la conferma delle presidenze delle commissioni sia frutto del buon lavoro svolto".

"Siamo orgogliosi che sia stato riconosciuto il nostro lavoro nelle commissioni, segno che il nostro operato è apprezzato, tanto da aver raccolto il consenso dei consiglieri eletti in minoranza che ringraziamo per averci confermati presidente rispettivamente della Commissione Cultura e della Commissione Lavori Pubblici" lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di Siamo Grottaferrata Federico Pompili e Pierfranco Trovalusci.

"Questo riconoscimento ci permette di lavorare con più forza al servizio della città, nel rispetto del mandato elettorale, e di dare il nostro contributo all'Amministrazione di Grottaferrata. Abbiamo sempre avuto come stella polare la cura dell'interesse della cittadinanza criptense e intendiamo farlo, spinti dall'amore per la Città che intendiamo rispettare continuando a non piegarci a logiche di certa politica che abbiamo sempre rifiutato e continueremo a farlo".

Concludono Pompili e Trovalusci.