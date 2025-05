L'Inter non molla il sogno scudetto bis: 2-0 a Torino. Chi si aspettava una Inter stanca, ha avuto la risposta dal campo. I nerazzurri sembrano tutt’altro che scarichi fisicamente e mentalmente, tutt’altro che appagati.

La squadra di Inzaghi in campionato c’è ancora. E il Napoli non deve farsi alcuna illusione. Il risultato di oggi in casa del Torino è stato rotondo, e largamente meritato: 2-0. Con un gol per tempo: uno splendido gol di Zalewski al 14esimo minuto, e un rigore realizzato da Asllani al quarto minuto della ripresa.

A questo punto l’Inter ha agganciato il Napoli in testa alla classifica a 77 punti. E ora tutta la pressione si scarica sui partenopei che questa sera devono giocare in casa, ma con il Genoa: una partita mai scontata.

Del resto Inzaghi lo aveva detto pochi minuti prima del fischio di inizio e ha mantenuto l’impegno: “Per lo scudetto lotteremo fino alla fine”.





La squadra di Inzaghi sembra non risentire delle fatiche della Champions e ha guidato il gioco per l’intero primo tempo.

La partita viene sbloccata da Zalewski al 14esimo minuto con un gol di gran classe: il giocatore nerazzurro si libera con un colpo di tacco e poi piazza un tiro a giro dove il portiere del Torino Milinkovi-Savic non può arrivare.

La prima fase di gioco si è allungata oltre misura per 2 sospensioni decise dall’arbitro.

La prima sospensione è arrivata dopo appena 2 minuti dall’avvio per un incidente sugli spalti: 2 ultras sarebbero caduti della balaustra della Curva Maratona, finendo addosso ad alcune persone nell’anello inferiore. Tre minuti di fermo, il tempo necessario ai soccorsi. Nessuno sarebbe ferito in maniera grave.

Nuova sospensione poi sul finire di tempo. A imporre lo stop la pioggia arrivata sull’Olimpico Grande Torino che ha costretto l’arbitro a fermare la sfida. Anche in questo caso la pausa è durata circa 3 minuti.

Dopo quasi 8 minuti dai 45 regolamentari, doppio fischio dell’arbitro e tutti negli spogliatoi.

Il secondo tempo è ripreso con grandissimo ritardo a causa della pioggia. l’arbitro ha voluto accertarsi della praticabilità del campo e ha atteso gli interventi dei tecnici per drenare l’acqua dal terreno di gioco.

Bastano 2 minuti e i nerazzurri si vanno pericolosi: al 47esimo la palla è per Taremi, ma Milinkovic-Savic esce a valanga: rigore netto e cartellino giallo per il portiere granata.

Dal dischetto ci va Asllani, che non sbaglia. Inter 2 – Torino 0.

Il secondo tempo sembra più equilibrato. Ma è l’Inter che sfiora il tris. Al 56esimo ottima giocata personale di Zalewski che vede e serve: diagonale dell'esterno nerazzurro respinto da un attento Milinkovic-Savic.

I nerazzurri vano di nuovo vicino al tris al 69esimo. Dumfries mette in ottima posizione Correa, che però sbaglia la conclusione. Ci prova poi Calhanoglu ma il portiere del Torino dice ancora no.

Brivido finale, ocn il Torino che va in rete, ma l'arbitro annulla. Il tempo di negare la rete e poi arriva il triplice fischio.