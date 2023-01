Abbiamo chiesto a Saro Grimani, artista veneziano, molto attivo in ambito sociale e politico, in quanto, le sue opere, parlano, di guerra, violenza di genere, libertà di stampa, emarginazione e razzismo , cosa ne pensa della politica culturale del nostro paese.



Come artista, dice Saro Grimani, sento il dovere di parlare apertamente delle mie preoccupazioni riguardo alla politica del mio paese. In questo momento, vedo una mancanza di supporto per la cultura e le arti da parte del governo.

La cultura e le arti sono fondamentali per la società, poiché aiutano a esprimere la diversità e la creatività umana, e a riflettere sui problemi sociali e politici. Tuttavia, vedo che i fondi per la cultura e le arti sono sempre più scarsi, e che molti artisti e istituzioni culturali stanno lottando per sopravvivere.

Come artista, chiedo al mio governo di riconoscere l'importanza della cultura e delle arti per la società e di investire di più in questi settori. Chiedo che vengano create più opportunità per gli artisti, sia attraverso programmi di finanziamento che attraverso la creazione di spazi in cui gli artisti possano esibirsi e creare.

Inoltre, chiedo al governo di riconoscere il valore delle arti come mezzo di educazione e di coinvolgimento sociale. Le arti possono aiutare a costruire una società più coesa e comprensiva, e possono essere utilizzate per affrontare problemi sociali come la povertà, l'emarginazione e la discriminazione.

In sintesi, come artista, chiedo al mio governo di riconoscere l'importanza della cultura e delle arti per la società e di investire di più in questi settori. Siamo una società che ha bisogno di arte e cultura per esprimersi e crescere.

Il Ministro della cultura del governo Meloni attualmente in carica è il dott. Gennaro Sangiuliano e il sottosegretario è il prof. Vittorio Sgarbi.

Gennaro Sangiuliano (Napoli, 6 giugno 1962) è un giornalista, saggista e politico italiano, dal 22 ottobre 2022 ministro della cultura nel governo Meloni. È stato direttore del quotidiano Roma di Napoli dal 1996 al 2001 e del TG2 dal 2018 al 2022 e vicedirettore del quotidiano Libero e del TG1dal 2009 al 2018.

Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi (Ferrara, 8 maggio 1952) è un critico d'arte, storico dell'arte, saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista italiano.

È stato più volte membro del Parlamento e di diverse amministrazioni comunali, tra le quali quella di Milano. Dal 2018 ricopre la carica di sindaco del comune di Sutri (VT), dal 2019 è sindaco di Urbino e dal 2022 è anche assessore alla Bellezza del comune di Viterbo oltreché sottosegretario di Stato alla cultura.

A loro , Saro Grimani, rivolge il suo appello.