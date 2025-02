In tv ha potuto esprimere la sua bravura in serie internazionali come Leonardo – La Serie, I Bastardi di Pizzofalcone e Il Patriarca, diretta da Claudio Amendola. La notorietà al grande pubblico è arrivata però grazie al personaggio della guardia penitenziaria Lino, che porta avanti in Mare Fuori fin dalla prima stagione.

Un ruolo che riprenderà a brevissimo , nella quinta stagione della fiction Rai, ormai diventata un vero e proprio cult per gli appassionati.

Mare fuori 5 sarà trasmessa in anteprima su RaiPlay dal 12 marzo. E poi su Rai 2 dal 26 marzo.

Il 26 febbraio in anteprima Le confessionisu RaiPlay.

È possibile recuperare le precedenti stagioni sempre in streaming su RaiPlay, gratuitamente, o su Netflix, in abbonamento.

Ma ancora prima, dal 28 febbraio, Antonio De Matteo sarà poi nel cast de L’Arte della Gioia, la serie Sky diretta da Valeria Golino. Prima serie tv di Valeria Golino come regista e sceneggiatrice, L'arte della gioia è stata presentata in anteprima mondiale alla 77ª edizione del Festival di Cannes nel 2024, a 100 anni dalla nascita di Goliarda Sapienza, e prima di arrivare in tv è stata proiettata al cinema, in due parti alla fine della scorsa primavera.

Sarà adesso in onda su Sky Atlantic , dopo il grande successo di Piedone -uno sbirro a Napoli dove Antonio è stato uno dei protagonisti con Salvatore Esposito .





Monica Bremstar crediti foto