MILANO, STADIO SAN SIRO - La Juventus, dopo la sconfitta in campionato dello scorso 17 Gennaio -in quell'occasione terminò 2-0 in favore dell'Inter- torna al Meazza per disputare la partita d'andata della semifinale di Coppa Italia 2020/21.

La gara procede a ritmi serrati, entrambe le squadre concedono poche occasioni agli avversari, ma la svolta arriva al 9', quando Barella mette un pallone in area di rigore per Lautaro, che anticipa De Ligt e con un tiro centrale batte Buffon.

La Juventus comincia così a pressare i nerazzurri con maggiore convinzione fino al 26', quando Bernardeschi crossa in area per Cuadrado, che viene trattenuto da Young; dopo un consulto del Var l'arbitro Calvarese concede il penalty. Sul dischetto va lo specialista Cristiano Ronaldo, che con un tiro potente e centrale batte Handanovic.

La rimonta bianconera arriva al 35' , quando Ronaldo approfitta di un clamoroso pasticcio difensivo dell'Inter per firmare il 2-1.

La Juventus ,dunque, si aggiudica un'importantissimo risultato in vista della gara di ritorno in programma Martedì 9 Febbraio all'Allianz Stadium.