Il Consigliere comunale Damiano Maisano ha presentato una mozione, con la quale chiede al Consiglio di dare un atto d’indirizzo all’Amministrazione comunale affinché si attivi “nell’immediato al fine di porre in essere tutte le procedure necessarie, d’intesa con le compagnie di navigazione, che operano nel nostro porto per le Isole Eolie, per ottenere delle agevolazioni tariffarie (paragonate alla “resident card”) per tutti i cittadini residenti nel Comune di Milazzo, avviando inoltre una interlocuzione col Governo Regionale (vista la stessa appartenenza politica) per formalizzare e ottenere un decreto legge a supporto di tale iniziativa, che possa garantire nel tempo e per sempre tale agevolazione per tutte le Amministrazioni richiedenti quali porti principali per i collegamenti di tutte le Isole Siciliane”.

Nel documento l’esponente di “Sud chiama Nord” ritiene “assurdo che una famiglia residente a Milazzo con un nucleo di 4 persone, che deve recarsi all’isola più lontana Alicudi con i mezzi veloci potrebbe arrivare a pagare per un biglietto di andata e ritorno la cifra proibitiva di euro 339,12”.