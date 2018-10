Volonline e KKM Group protagonisti a TTG Travel Experience con Get First

Volonline annuncia un nuovo progetto che vedrà la luce tra qualche settimana, con il coinvolgimento di Mario Malerba e di altri manager di spicco del settore.

Acceleratore premuto al massimo, nervi saldi, occhi ben puntati sulla strada e mani ferme sul volante. Un solo obiettivo: tagliare il traguardo per primi! Volonline e KKM Group si presentano al TTG Travel Experience con Get First, un progetto che accomuna diversi operatori della filiera, pronti a mettersi al servizio delle agenzie di viaggi per aiutarle ad essere dei “Numeri Uno” nel proprio mercato di riferimento. E proprio per sperimentare da subito l’ebbrezza che si prova ad arrivare primi, gli agenti di viaggi che visiteranno lo stand potranno ammirare una macchina di Formula 1 in esposizione e potranno pilotarla utilizzando un simulatore di ultima generazione, grazie alla collaborazione con F1® Experience e AllSport.

Oltre a Luigi Deli e Andrea Cani, capofila del progetto con Volonline e KKM Group, Get First vede la partecipazione diretta di Mario Malerba, imprenditore che ha scritto alcune tra le pagine più importanti del turismo, prima in ITN, più di recente in TH Resorts e in altre realtà di primo livello del settore, pronto a mettere la sua profonda e trasversale competenza al servizio di questa nuova idea di business.

“Ho creduto subito in questo progetto – dichiara Mario Malerba – e quando Luigi Deli mi ha proposto di esserne parte attiva, non ho avuto alcun dubbio: ho deciso di impegnarmi direttamente, acquisendo una partecipazione in Fly 4 You, la holding proprietaria di Volonline. Presentiamo alle agenzie di viaggi l’opportunità di entrare a far parte di un sistema che commercializza prodotti esclusivi. Con Get First incrementiamo il potere contrattuale nei confronti dei fornitori e sviluppiamo delle corsie preferenziali di accesso al prodotto. L’obiettivo è di crescere, insieme, fronteggiando un mercato sempre più complesso e dinamico”.

“Get First – aggiunge Luigi Deli, AD Volonline – è un’iniziativa perfettamente in linea con quel concetto di sinergia imprenditoriale che anima da sempre la filosofia di Volonline, e sarà uno degli elementi cardine del nostro piano di sviluppo nel 2019. Ringrazio in primo luogo Mario Malerba, che metterà la sua esperienza, la sua indubbia capacità manageriale e la sua autorevolezza al servizio di questo progetto, e le numerose agenzie che hanno già scelto di seguirci. Con Mario, inoltre, per la prima volta ci sarà un socio in Volonline”.





NOT ONLY TRAVEL

Oltre a detenere una partecipazione nel capitale di Volonline, Mario Malerba è presente in Get First con Not Only Travel, piattaforma di booking online b2b che supporta proattivamente le agenzie di viaggi nella creazione di pacchetti dinamici costituiti da hotel, servizi ancillari e attività culturali, naturalistiche e di entertainment.





KKM GROUP

Ruolo di primo piano nel progetto anche per il Gruppo KKM, in previsione dell’integrazione che creerà un polo di vendita di biglietteria e business travel del valore di oltre 70 milioni di euro.

A Rimini l’Operatore, specializzato nel business travel e nell’organizzazione di eventi, presenterà i vantaggi messi a disposizione del trade, a cominciare dal tool b2b, a cui Travelport ha conferito il titolo di Preferred Partner, che permetterà la prenotazione di voli, hotel ed “activities”, affiancato dal supporto offline di uno staff di comprovata esperienza.

Dalla gestione della rendicontazione alle pratiche per i visti consolari, dalle polizze assicurative all’organizzazione di eventi in ogni parte del mondo, KKM Group è in grado di assistere le agenzie garantendo affidabilità e sicurezza, con una promessa: “I servizi che mettiamo a disposizione degli agenti di viaggio – dichiara Andrea Cani, Presidente CDA KKM Group – sono pensati per offrire i processi organizzativi e le performance migliori”.

KKM Group, inoltre, è rivenditore ufficiale dei pacchetti F1® Experiences in Italia e Svizzera. “Oggi gli agenti di viaggi devono sorprendere il cliente con proposte inedite – continua Cani – in grado di competere con l’enorme quantità di prodotto disponibile online. Abbiamo stretto delle partnership in esclusiva nei settori dello sport e della cultura che ci permettono di offrire pacchetti speciali sia sul fronte “hospitality” che “experiences”, e siamo presenti in diversi eventi dedicati al jet set italiano ed internazionale”.

E per dare un’anteprima dell’ampia gamma di esperienze ed eventi che è in grado di organizzare, KKM Group esporrà presso lo stand una vera macchina di Formula 1 della scuderia Red Bull, affiancata da un simulatore di guida che permette di vivere in prima persona le stesse emozioni del Gran Premio, cimentandosi sul proprio circuito preferito. L’intera operazione è stata resa possibile grazie alla partnership con Roberto Bianchi, Product Manager di All Sport, la divisione di KKM Group specializzata in attività esperienziali, con una carriera ultradecennale ai vertici dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Oltre la pista, l’adrenalina è garantita anche da Desartica Adventures, il tour operator per i viaggi avventura in 4x4 e Off Road, viaggi moto enduro e stradali, MTB e camper, dove il partecipante è protagonista con il “suo” mezzo, e propone i propri viaggi nel deserto, sempre motivanti e in luoghi pieni di fascino!

I dettagli dell’accordo di integrazione tra Volonline e KKM Group saranno comunicati a breve, nel corso di una conferenza stampa.





MISTER HOLIDAY, TEAM VALORE E TRAVEL APP

Confermata anche presenza in fiera del network Mister Holiday e di Team Valore, realtà commerciale rivolta alle agenzie indipendenti di dimensioni medie e grandi che sentono la necessità di avere dei partner con i quali fare sistema, pur non essendo disposte a rinunciare alla propria indipendenza. “Il nostro obiettivo – dichiara Stefano Romani per Team Valore – è la condivisione di valori e competenze, allo scopo di creare un forte legame tra gli imprenditori del turismo”.

Tra le novità presentate a TTG Travel Experience anche Travel APP, la prima app del settore pensata specificatamente per il business degli agenti di viaggio: personalizzabile con i loghi e i colori dell’agenzia, Travel APP permette di inviare preventivi, documenti di viaggio e offerte riservate, instaurando un canale di comunicazione diretto con il cliente finale.