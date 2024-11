Al via una nuova stagione di musica italiana live: dall’8 novembre 2024, ogni venerdì, alle 21:00, torna Radio Italia Live, la produzione originale dedicata ai protagonisti della musica italiana e alle loro performance dal vivo. Tutti gli appuntamenti live e le interviste, ad alcuni dei più amati cantanti e artisti, avranno luogo nell’“isybank Music Place”: anche in questa edizione isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, è title sponsor dell’iniziativa, a conferma della collaborazione che, da molti anni, unisce il Gruppo bancario con Radio Italia.

In programma, i live di: Achille Lauro (8 novembre 2024), Marco Masini (15 novembre 2024), Alfa (22 novembre 2024), Tananai (29 novembre 2024), Benji & Fede (6 dicembre 2024), Negramaro (13 dicembre 2024), Gigi D’Alessio (20 dicembre 2024) e molti altri…

On air, su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming sul sito http://radioitalia.it/ e, in replica, su Radio Italia Tv, la domenica successiva alle 21.00, con la conduzione, a rotazione, di Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Manola Moslehi e Paoletta. Regia di Lele Biscussi e art direction di Sergio Pappalettera.

Hashtag ufficiale #radioitalialive. Sui profili social ufficiali, di Radio Italia (Facebook, Instagram, TikTok e X) e sul sito http://radioitalia.it/, contenuti e promozione ad hoc. Prevista un’importante campagna di comunicazione su alcuni dei principali quotidiani, periodici e siti nazionali, oltre che tv e circuiti terzi.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “Ripartiamo con una nuova importante stagione di Radio Italia Live, il miglior programma dedicato alla musica dal vivo, il nostro format unico registrato in una location ideale, per le esibizioni live e per l’interazione con il pubblico. Ritroviamo, con piacere, al nostro fianco, isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, che dà il nome al Music Place, dove insieme ospiteremo la grande musica italiana. Sono con noi, inoltre, brand che ci accompagnano, da più edizioni, e nuovi partner come Sperlari Galatine, una collaborazione che ha visto lo sviluppo condiviso del concorso “Vinci il primo concerto con il tuo bambino”, attraverso il quale alcuni genitori potranno vivere un’esperienza unica con il proprio figlio”. Siamo molto soddisfatti e pronti a vivere tutta l’emozione della musica italiana live”.

Official Partner: Sperlari con Galatine

Official Partner: Alfaparf Milano

Media Partner ufficiale: Cosmopolitan

Fornitori ufficiali: Bortolin Angelo Spumanti, La Tribù del Parco

Technical Partner: Publyteam

Charity Partner: Alice For Children