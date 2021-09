Nello scorso fine settimana, la Corea del Nord ha effettuato il lancio di prova di un un nuovo missile da crociera a lungo raggio di nuova concezione in grado di colpire gran parte delle isole del Giappone, secondo quanto hanno riferito lunedì le fonti di regime della Corea del Nord.

La KCNA, agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, ha dichiarato che sabato e domenica sono stati effettuati test di missili che hanno colpito i loro obiettivi prima di cadere nelle acque territoriali della Corea del Nord, definendoli un'arma strategica di grande importanza.

"Il lancio di prova è andato a buon fine. I missili da crociera a lungo raggio hanno volato per 7.580 secondi lungo le traiettorie di volo ellittiche e hanno colpito il bersaglio a 1.500 km di distanza."

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha vietato alla Corea del Nord di testare missili balistici, ma non missili da crociera come quelli testati nei giorni scorsi.

Ad agosto, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite ha dichiarato che la Corea del Nord sembra aver riavviato un reattore che potrebbe produrre plutonio per armi nucleari, definendola una notizia molto preoccupante.

Per questo è preoccupante che il nuovo tipo di missile testato possa anche essere in grado di ospitare un ordigno nucleare.

Good reminder: today's test is *not* North Korea's first cruise missile; it is, however, North Korea's first long-range (1,000 km+) cruise missile and first claimed nuclear-capable cruise missile. https://t.co/4piF9TpqeN