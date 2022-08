Domenica la Formula 1 riprende a gareggiare dopo la pausa estiva con l'ormai classico appuntamento di fine agosto del GP del Belgio sui 7 km della pista di Spa.

In FP1 le Ferrari sono risultate le vetture più veloci, mentre in FP2 Verstappen, che nella sessione mattutina aveva regalato 2 decimi alle rosse, è stato il migliore, staccando Leclerc di quasi 9 decimi... ma la pioggia, seppur leggera, che è caduta nella seconda parte di sessione, fa ritenere che solo domani vedremo quali siano le reali possibilità delle vetture Red Bull e Ferrari, con relativo divario.

La simulazione di passo gara, anche se poi interrotta dalla pioggia, faceva intendere che le vetture di entrambe le scuderie girassero praticamente sugli stessi tempi.

In ogni caso, comunque vadano le qualifiche, i due rivali per il titolo Max Verstappen e Charles Leclerc inizieranno il gran premio da fondo griglia, poiché entrambi hanno deciso di cambiare nuovamente parti del proprio motore, avendo già superato la quota limite di ricambi indicata dalla FIA in questa stagione. A far loro compagnia, per lo stesso motivo, ci saranno anche Lando Norris della McLaren, Esteban Ocon della Alpine, Valtteri Bottas dell'Alfa Romeo e Mick Schumacher della Haas.

Sainz e Perez, domenica, avranno pertanto una chance in più per potersi aggiudicare la gara. Lo stesso si potrebbe dire per le Mercedes di Russell ed Hamilton, che però in Belgio non sembrano in grado di poter riproporre quanto fatte negli ultimi gran premi.

Questi i tempi nella seconda sessione di prove:





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1563187415145418752