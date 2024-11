Luciano Castiglione, esperto di lungo corso nel settore energetico, guida oggi la Direzione Commerciale Area Adriatico Sud di Unoenergy S.p.A. Con una solida esperienza in efficienza energetica, unisce strategia e innovazione, promuovendo un approccio sostenibile e orientato alla crescita commerciale.



Luciano Castiglione: la carriera nei settori farmaceutico ed energetico

Luciano Castiglione inizia il suo percorso professionale negli anni ‘90 nel settore farmaceutico, dove ha costruito una carriera di successo, culminata in importanti ruoli come quello di Amministratore Delegato di DEA S.p.A. Direttore Generale di Astea Energia S.p.A., ha guidato processi di privatizzazione e sviluppato linee di business in efficienza energetica. Il suo percorso formativo prende il via con una laurea in Farmacia, seguita da anni di specializzazione e crescita professionale nel Gruppo Angelini, per poi approdare nel settore energetico con Edison S.p.A., dove ha affinato le proprie competenze in contrattazione e analisi di mercato. Oggi, alla guida di Unoenergy S.p.A., Luciano Castiglione si impegna per un approccio integrato che favorisca non solo lo sviluppo aziendale, ma anche un impatto positivo sulla comunità.



Impatti e strategie sostenibili: l'approccio di Luciano Castiglione

In Unoenergy S.p.A., Luciano Castiglione porta avanti una visione orientata alla sostenibilità e all’efficienza, introducendo pratiche innovative che supportano il territorio e le esigenze delle imprese locali. Nel suo ruolo, promuove una rete commerciale che si estende su tutta l’area Adriatico Sud, con l’obiettivo di ottimizzare i consumi energetici e offrire soluzioni competitive e sostenibili. Durante la sua carriera, ha saputo adattare le strategie aziendali alle sfide del mercato, garantendo al contempo il miglioramento dei servizi offerti e la soddisfazione dei clienti. Con una flessibilità operativa consolidata, Luciano Castiglione rappresenta oggi un pilastro per l’espansione di Unoenergy S.p.A., e il suo operato continua a riflettere la sua convinzione che efficienza e responsabilità siano le chiavi del successo.