Il brano della cantautrice sugli stores e nelle radio.

“Grazie Tommaso” è il nuovo singolo della poliedrica artista e cantautrice Novella, sui principali stores digitali e dal 12 aprile nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali, di tendenza, che evidenziano la personalità di Novella, figlia di una maturità artistica raggiunta a pieni voti. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci, su cui scivola l’interpretazione dell’artista, sentita e autentica, che dona al tutto un forte impatto emotivo.

Il brano “Grazie Tommaso” nasce dal ricordo di un amore adolescenziale che ha segnato l’artista in prima persona profondamente e che ha cambiato il suo modo di vedere l’amore e le relazioni. Essendo parte di una generazione cresciuta tra le storie d’amore perfette dei film, Novella crede di essere stata vittima di una visione distorta di quella che è la realtà e “Grazie Tommaso” è proprio la presa di coscienza di una realtà crudele. Come in ogni brano dell’artista, non manca però il dualismo: il bene e il male si alternano e concatenano in maniera perfetta.

“La verità è che abbiamo tutti un ‘’Tommaso’’ da ricordare con malinconia, amore, ma anche rabbia. Insomma, quella persona che ci ha fatto provare sensazioni contraddittorie. Quel sentimento che passando attraverso l’adolescenza e l’età adulta pian piano appassisce, un po’ perché gli interessi cambiano, un po’ perché forse ci si rende conto di aver idealizzato un amore, che in realtà era solo tremenda infatuazione. Tommaso è la paura di porre fine ad una relazione, ma anche la profonda rinascita che si ottiene nel farlo. Tommaso è l’incipit del volersi bene. Credo che questo brano parli in maniera diretta ed universale, per questo mi aspetto che le persone riescano ad immedesimarsi e soprattutto ad apprezzarne la semplicità.” Novella

