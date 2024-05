È stata la Ferrari di Charles Leclerc a far segnare il migliore tempo nelle libere del venerdì del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, nella seconda sessione di prove, in 1:15.906, davanti alla McLaren di Oscar Piastri (+0.192) e alla Racing Bulls di Yuki Tsunoda, (+0.230).

Problemi di bilanciamento, invece, per Max Verstappen che ha lamentato mancanza di aderenza alla sua Red Bull in entrambe le sessioni, non riuscendo a far meglio del settimo tempo ad oltre mezzo secondo da Leclerc, dietro le due Mercedes di Hamilton e Russell e l'altra Ferrari di Carlos Sainz.

"Oggi la macchina non aveva il giusto equilibrio, non mi sentivo a mio agio in pista", ha detto il pilota olandese a fine giornata. "Tutto mi è sembrato molto complicato. Sia sul time attack, sia quando siamo passati alla simulazione di passo gara. Le cose andranno meglio domani? Diciamo così, difficilmente potrà andare peggio di oggi".

Negli ultimi quindici minuti della seconda sessione di prove, in assetto passo gara, Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo, ma sostanzialmente sugli stessi tempi di McLaren e Mercedes. È comunque difficile poter azzardare previsioni, perché sulle prestazioni ha inciso anche il traffico in pista, con le vetture che si sono spesso ostacolate a causa della ridotta larghezza del tracciato.

Sabato, la terza sessione di libere si disputerà tra le 12:30 e le 13:30, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 16:00.