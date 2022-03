Ai prossimi Oscar per la categoria Miglior trucco e acconciatura (Best Makeup and Hairstyling) si prevede una sfida a 3 soprattutto dopo i verdetti dei Makeup Artists and Hair Stylists Guild Awards, i riconoscimenti assegnati dagli addetti del settore che molto spesso anticipano le scelte successive degli Academy Awards. Quest’anno troviamo in testa tra i favoriti la commedia Il principe cerca figlio seguito dal biopic The Eyes of Tammy Faye e da Cruella.