Halloween 2019: ecco i migliori trucchi horror da fare in casa!

Cercate un'idea last minute per il vostro trucco di Halloween? Questo video è proprio quello che fa per voi, che siate donna, uomo o bambino!

[CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO]

Abbiamo raccolto alcuni dei make up più belli per la notte delle streghe del 31 Ottobre e ve li proponiamo in questo video. Infatti, vedremo il tutorial per trasformarsi in Joker donna, un trucco diventato di tendenza proprio nelle ultime settimane, in occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche, dell'acclamato "Joker" di Todd Phillips, con il bravissimo Joaquin Phoenix. Il trucco che abbiamo scelto noi, però, è per ragazza, così da permettere anche al gentil sesso di vestire i panni dell'acerrimo nemico di Batman.

Un altro trucco da non perdere è quello della maschera di V per Vendetta, il film cult la cui maschera è diventata simbolo di lotta al potere. Con pochi passaggi e un po' di pazienza, potrete trasformarvi in V per Vendetta per quel party di Halloween a cui tenete molto: il figurone è garantito.

Abbiamo scelto anche il trucco per bambini: se avete una bambina, una figlia piccola, una cuginetta o una nipotina che non sa come travestirsi ad Halloween, ecco l'idea giusta: trasformiamola in bambola creepy spendendo davvero pochissimi soldi.

Non perdetevi la fine del video con due jolly molto interessanti e divertenti, ovvero la maschera-illusione-ottica e la maschera interattiva che funziona con un telefono cellulare: roba da restare a bocca aperta!

Se il video è stato di vostro gradimento e magari è servito per darvi lo spunto per il vostro make up dell'orrore di quest'anno, lasciate un bel like al video! Ricordate anche di supportare il nostro canale iscrivendovi e cliccando sulla campanella grigia delle notifiche: così facendo, sarete informati automaticamente ogni qualvolta uscirà un nuovo video!

Noi ci vediamo tutti i venerdì alle 16 sul canale Youtube di Videopazzeschi TV! Ciao!