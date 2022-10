In base a quanto riporta il sito The Information, il dispositivo per la realtà virtuale che Apple metterà sul mercato a partire dal 2023, tra le altre caratteristiche integrerà anche componenti per la scansione dell'iride, una funzionalità pensata per effettuare autenticazioni e pagamenti.

The Information, in proposito, cita due fonti che avrebbero contribuito a sviluppare il dispositivo. Secondo quanto affermano, il sistema funziona in maniera simile al riconoscimento tramite Face Id, disponibile sull'iPhone.

Per abilitare la scansione dell'iride, le telecamere interne saranno in grado anche di seguire lo sguardo dell'utente, a seguito dell'acquisizione nel 2017 di SensoMotoric Instruments, specializzata in tali sistemi.