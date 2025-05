In “Superstar” l’ironia si fonde al sentimento per dar voce a una relazione fatta di slanci e contrasti. Giulio Biocca ci guida in questo viaggio emotivo con la schiettezza di chi ha vissuto e osservato a lungo, trasformando ogni dettaglio quotidiano in racconto musicale universale.



Giulio, è un piacere averti qui. “Superstar” è frutto di un lampo di genio o di una lunga elaborazione?

E’ una fotografia abbastanza autobiografica di un rapporto di coppia . E’ un approccio ironico e autoironico e l’ho scritta con facilità perché sono situazioni che io come credo molti altri ho vissuto in prima e “seconda” persona.





C’è un verso del brano che vorresti portare all’attenzione del pubblico?

Lei: ”Esco sola con le amiche” Lui: “Mi sta bene esco anch’io” Lei : “Allora no restiamo qua”….Mon amour my superstar.

Se dovessi descrivere l’essenza del brano con tre parole, quali sarebbero?

Facile difficile reale.



Stai pensando di esibirti dal vivo?

Ci sto pensando, anche perché ti dirò più con realismo che con presunzione, che è la cosa che mi riesce meglio; e dopo questa lunga pausa l’animale che c’è in me è molto irrequieto….staremo a vedere.

