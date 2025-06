Il percorso di un'autrice eclettica tra editori, self-publishing, prestigiose candidature e numerosi premi letterari nazionali e internazionali.

Il mio percorso nel mondo della letteratura è iniziato prestissimo, già nel 1987 come scrittrice e, più avanti, nel 2014, anche come fumettista.

Sono nata a Padova, nel 1969. Fin da bambina, nutrivo una profonda passione per la scrittura.

Ricordo ancora il premio ricevuto nel 1981-1982 per il mio rendimento in italiano, un primo segnale del cammino che avrei intrapreso.

La mia produzione è eclettica, spazia tra racconti, romanzi, fumetti e poesie, un caleidoscopio di generi che riflette appieno la mia personalità.

Dopo aver collaborato con diversi editori, ho scelto di abbracciare prevalentemente la strada del self-publishing, una decisione che mi ha permesso di esplorare nuove libertà creative.

Gli anni recenti sono stati particolarmente intensi. Nel 2024, ho pubblicato in self-publishing "François Iperattivo" e "François Hyperactive".

Ho avuto l'onore di vedere la mia silloge poetica "Magiche Poesie" proposta al Premio Strega Poesia, e la mia opera narrativa "Le fiabe del villaggio" proposta al Premio Campiello.

Ho anche contribuito all'antologia "Autori Contemporanei Edithon" di WRN Radio e ho rieditato "2080. Antimateria".

Per il 2025, ho dato alle stampe nuove uscite in self-publishing su Amazon, tra cui "Le indagini dell’Ispettore Creighton, Lo scambio", "Amati e odiati, Atto primo" e "François, una risata in arrivo".

Nel 2025, mi è stato conferito il prestigioso Leone d’Oro della Cultura e della Letteratura al Premio Menotti Art Festival Spoleto.

Ho ricevuto una Menzione di Eccellenza Accademica per la poesia "Amore in negativo" al Concorso Letterario Internazionale di Eccellenza G. Belli – F. Lami Accademia Tiberina.

Tra gli altri premi figurano il Premio Europeo Oscar Wilde e il 4° posto in pittura al Premio d’Arte Internazionale Minerva 2025 MAECA.

Sono stata delegata al Panorama International Literature Festival 2025.

Negli anni passati, ho avuto il privilegio di ricevere le Lauree Honoris Causa dall'Universum Academy Switzerland/International University of Peace in Letteratura, Arte Grafica, Informatica, e Lingue e Letterature Straniere, oltre alla nomina ad Accademico Onorario.

Sono Accademico Associato dell’Accademia Tiberina di Roma e Accademico Benemerito dell’Accademia Ferdinandea di Catania.

Non solo carta e inchiostro: sono spesso ospite di Radio Brasil Som FM e mi dedico attivamente al mio blog su Https://patriziarielloperalibri.it/blog/.

Ho partecipato a eventi di rilievo come il Salone del Libro di Torino e la Buchmesse di Francoforte. Ho preso parte a numerosi booktour internazionali, toccando città come Cremona, Livorno, e paesi come Austria, Ungheria, Romania, Francia e Spagna.

La proposta di candidatura al Premio Nobel per la Letteratura nel 2024, insieme alle proposte per il Premio Campiello e il Premio Strega, sono tappe significative che sottolineano il mio impegno e la mia passione nel vasto panorama letterario.



Amici lettori,

Voglio ringraziarvi con il cuore per tutto il vostro affetto e per il sostegno che mi dimostrate ogni giorno.

È una gioia immensa sapere che le mie storie, le mie poesie e i miei fumetti vi tengono compagnia e vi emozionano.

Sapere che siete lì, pagina dopo pagina, a scoprire i mondi che creo, è il motore che mi spinge a continuare questo meraviglioso viaggio nella scrittura.

La vostra presenza è il dono più prezioso che una scrittrice possa desiderare. Grazie di cuore, davvero.



Patrizia Riello Pera (scrittrice, disegnatrice e blogger)

Scopri di più su:

HTTPS://PATRIZIARIELLOPERALIBRI.IT/BLOG/

https://patriziarielloperalibri.it/category/narrativa-articoli/

https://patriziariellopera.blogspot.com

[email protected]

I LIBRI DI PATRIZIA RIELLO PERA

https://youtu.be/S9hoaNFiLf4