Oggi la Figc ha riunito il proprio Consiglio per l'approvazione delle modifiche alle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) in vista dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione sul lavoro sportivo e l'approvazione delle date per i campionati nazionali della prossima stagione sportiva. Nella stessa occasione, vi è stata anche la presentazione della Strategia di Sostenibilità FIGC 2030 ed è stato fatto un punto sull'attività commerciale della FIGC nei primi sei mesi del 2023.

Per quanto riguarda l'aspetto sportivo della giornata, sicuramente più interessante per i tifosi, queste sono le date ufficiali dei campionati nazionali per la prossima stagione deliberate oggi durante il Consiglio federale:



Serie A TIM – inizio 20 agosto '23 – termine 26 maggio '24

Coppa Italia Frecciarossa – finale 15 maggio '24

Serie B - inizio 19 agosto '23 – termine 10 maggio '24

Serie C - inizio 27 agosto '23 – termine 28 aprile '24

Coppa Italia Lega Pro – inizio 20 agosto '23



Divisione Calcio Femminile

Serie A Femminile eBay – inizio 16 settembre '23 – termine 19 maggio '24

Serie B - inizio 17 settembre '23 – termine 19 maggio '24

Primavera 1 – inizio 17 settembre '23

Primavera 2 - inizio 17 settembre '23



Lega Nazionale Dilettanti

Serie D – inizio 3 settembre '23 – termine 5 maggio '24

Juniores Nazionale – inizio 16 settembre '23 – termine 20 aprile '24

Serie C femminile – inizio 10 settembre '23 – termine 26 maggio '24

Calcio a 5 Serie A – inizio 30 settembre '23 – termine 28 aprile '24

Calcio a 5 Serie A 2 Elite - inizio 30 settembre '23 – termine 27 aprile '24

Calcio a 5 Serie A 2 - inizio 14 ottobre '23 – termine 13 aprile '24

Calcio a 5 Serie A B - inizio 14 ottobre '23 – termine 13 aprile '24

Calcio a 5 Serie A femminile - inizio 1 ottobre '23 – termine 28 aprile '24

Calcio a 5 Serie B femminile - inizio 15 ottobre '23 – termine 28 aprile '24