La steatosi epatica non alcolica (NAFLD, acronimo dell’inglese non-alcoholic fatty liver disease) è una condizione caratterizzata dall’accumulo di grasso nel fegato (arrivando a interessarne fino al 5% del tessuto) in assenza di consumo di alcol. Negli ultimi 30 anni, la prevalenza della NAFLD è aumentata del 50%, e si stima interessi globalmente oltre il 32% della popolazione.

Studi meccanicistici e sperimentazioni randomizzate a breve termine suggeriscono che un maggiore apporto di flavonoidi nella dieta può proteggere dalla steatosi epatica non alcolica (NAFLD).

In uno studio prospettico pubblicato sulla rivista The American Journal of Clinical Nutrition, i ricercatori della Queen’s University di Belfast hanno valutato le associazioni tra l'assunzione di flavonoidi basata su ≥2 valutazioni dietetiche di 24 ore e il rischio di NAFLD tra 121.064 adulti di età compresa tra 40 e 69 anni mediante analisi di regressione di Cox multivariate. Inoltre hanno valutato le associazioni tra l'assunzione di flavonoidi e il grasso epatico derivato da MRI (sottoinsieme di n = 11.435) e i valori T1 corretti per il fegato (cT1, sottoinsieme di n = 9.570), un marcatore di steatosi, più sensibile alla patologia infiammatoria.

In oltre 10 anni di follow-up, sono stati identificati 1081 casi di NAFLD. I partecipanti nel quartile più alto (Q4) del Flavodiet Score (FDS) che riflette il consumo di alimenti ricchi di flavonoidi, avevano un rischio di NAFLD inferiore del 19% rispetto al quartile più basso (Q1) (HR (95%CI): 0,81 (0,67, 0,97), P trend = 0,02). Inoltre, i partecipanti nel Q4 dell'FDS avevano valori di grasso epatico e cT1 inferiori, rispetto a quelli nel Q1 (grasso epatico: differenza relativa Q1 vs Q4: -5,28%, P trend = <0,001; cT1: differenza relativa Q1 vs Q4: -1,73%, P trend = <0,001). Rispetto a bassi consumi, alti consumi di mele e tè sono stati associati a un rischio inferiore di NAFLD (mele: HR (95%CI): 0,78 (0,67, 0,92), P trend = <0,01; tè: HR (95%CI): 0,86 (0,72, 1,02), P trend = 0,03). Inoltre, rispetto a bassi consumi, alti consumi di mele, tè e cioccolato fondente sono stati significativamente associati a valori inferiori di grasso epatico, mentre alti consumi di tè e peperone rosso sono stati significativamente associati a valori inferiori di cT1.

Pertanto, il consumo di alimenti ricchi di flavonoidi è stato associato a un rischio ridotto di NAFLD tra gli adulti di mezza età.