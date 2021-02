La prima giornata di mercato settimanale nella riviera di Ponente dopo la sospensione per le restrizioni del Covid non è andato come ci si attendeva nelle previsioni e come avevano assicurato i rappresentanti sindacali degli ambulanti.

Al di là della presenza di alcune persone, che per conto degli stessi commercianti dovevano eseguire i controlli per il rispetto alcune disposizioni concordate, non vi sono stati né il rispetto delle norme anti-assembramento, né la corretta attuazione delle misure di sanificazione. Siffatta situazione è stata constatata sia dai vigili urbani, sia dall’Assessore allo Sviluppo economico Maurizio Capone che ha effettuato di persona un sopralluogo.

In virtù di ciò il Sindaco Midili e lo stesso Capone, dopo aver mosso le contestazioni ad alcuni rappresentanti dei mercatali, hanno annunciato che la prossima settimana, qualora la situazione dovesse ripetersi, sanzioneranno gli ambulanti e chiuderanno “in tempo reale” il mercato sospendendolo a tempo indeterminato.

Quaranta milioni di euro in contributi straordinari per le ZEA (Zone Economiche Ambientali), ovvero le aree coincidenti con i territori dei parchi nazionali, istituite dalla legge clima a fine 2019. Beneficiari dei contributi le micro e piccole imprese, le attività di guida escursionistica ambientale, le guide dei parchi aventi una sede operativa all’interno di una ZEA oppure operanti in un’area marina protetta e che hanno sofferto una riduzione del fatturato.

Il contributo straordinario è cumulabile nel tetto massimo della perdita subita con le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria Covid-19, comprese le indennità erogate dall’INPS.

La domanda deve essere compilata in via telematica accedendo, mediante le credenziali fornite dall’Agenzia delle entrate, al portale www.contributozea.it raggiungibile anche dal sito del ministero dell’Ambiente.

Dal 15 febbraio al 15 marzo sarà possibile trasmettere le istanze, seguendo le indicazioni riportate nel manuale “Istruzioni per la compilazione” pubblicato sul portale. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze sarà pubblicato sul sito del ministero e sul portale dedicato il piano di riparto del contributo straordinario tra i beneficiari ammessi.