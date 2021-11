Regno Unito, Singapore e Giappone sono stati tra i primi a imporre misure di quarantena più severe e a vietare i voli dal Sudafrica e dai Paesi vicini. Altre nazioni, tra cui l'Italia, già in queste ore ne stanno seguendo l'esempio.

Tutto a causa della nuova variante B.1.1.529, scoperta in Sudafrica, ma trovata anche in Botswana e Hong Kong, in un viaggiatore proveniente dal Sudafrica, secondo Reuters. Per gli scienziati, fino al 90% dei nuovi casi nel Gauteng, una provincia settentrionale del Sudafrica, potrebbe essere originato dalla B.1.1.529.

Perché preoccupa? A causa delle sue molte mutazioni, ben 32, alcune delle quali in passato sono state associate ad una maggiore trasmissibilità e ad una maggiore evasione immunitaria del virus.

Maggiori informazioni al riguardo saranno espresse nelle prossime ore dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dopo la riunione prevista per oggi, Secondo Maria Van Kerkhove, esperta dell'Oms, sulla variante c'è preoccupazione per l'elevato numero di mutazioni della proteina Spike, dal momento che questa caratteristica può avere un impatto sullo sviluppo del virus.

La nuova variante preoccupa anche la comunità finanziaria. L'indice giapponese Nikkei 225 ha perso il 2,9%, l'Hang Seng di Hong Kong il 2,1% e le borse europee non stanno facendo meglio, con cali che si aggirano intorno al 3%.

Il problema sta nel fatto che la B.1.1.529 eluda la copertura vaccinale, un'eventualità che pare già scontata... il problema è nel capire quanto. Pfizer la sta studiando e conta di avere i primi risultati al più tardi entro due settimane.