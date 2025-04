Oggi, Roma è scossa dalla notizia della morte di Papa Francesco, un evento che avrà ripercussioni anche sull’organizzazione del Giubileo. Si attendono indicazioni ufficiali dalla Santa Sede per sapere come proseguiranno i preparativi.

Nel frattempo, ATAC ha potenziato il servizio di 17 linee di superficie per agevolare l’afflusso di fedeli verso la zona di San Pietro. Una misura straordinaria per garantire spostamenti più fluidi in un momento particolarmente delicato.

Per chi arriva da fuori città, è disponibile una guida completa su come raggiungere il Vaticano, utile per il periodo giubilare.

Sul fronte infrastrutture, novità per la ferrovia Roma-Viterbo: ASTRAL ha avviato l’appalto per la progettazione del rinnovo della trazione elettrica, tra Flaminio e Montebello e tra Catalano e Vitorchiano.

Anche sulla Metro A partono nuovi interventi: è stata istituita una task force per riqualificare il nodo Anagnina, in vista degli eventi estivi del Giubileo. Obiettivo: sicurezza e funzionalità.

Infine, su RomaIt trovate il nuovo approfondimento firmato Odissea Quotidiana: un’analisi completa degli investimenti in corso per il trasporto pubblico della Capitale.

