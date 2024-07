Nonostante qualche miglioramento la situazione della malaria nel mondo è ancora grave. Il problema è praticamente limitato all'Africa sub Sahariana dove sono presenti il 95% dei malati, e, in modo molto minore, in estemo oriente e in sud America.

L'OMS ha messo in previsione, per il 2030, di far diminuire del 90% il numero dei malati, grazie anche ai due vaccini che da poco tempo sono in uso in alcune nazioni Africane: il Mosquirix RTS.S di GKS ed il R21/Matrix-M, preparato dall’Università di Oxford e prodotto dal Serum Institute of India.