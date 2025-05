Il nuovo singolo dell’artista torinese invita alla riflessione su un mondo in crisi, tra atmosfere evocative e un testo di forte impatto

Stefano Napolitano torna con “Una nuova luce sul mondo”, un brano potente e visionario che affronta le sfide dell’umanità con una chiave di lettura profonda e spirituale. Il singolo, che dà il titolo all’album in uscita a maggio, è un manifesto di consapevolezza, un invito a rimettere in discussione il presente e immaginare un futuro guidato da valori universali di unità e fratellanza.

Dopo aver esplorato la letteratura, la musica e il mondo della comunicazione, l’artista torinese prosegue il suo viaggio artistico con una produzione dal forte impatto emotivo e sonoro, unendo melodie pop occidentali a influenze orientali per creare un suono unico ed evocativo.

«Viviamo in un’epoca in cui la paura e l’incertezza sembrano aver preso il sopravvento. Dopo la pandemia, le guerre e le crisi globali, è necessario fermarsi e riflettere. Questo brano nasce proprio dall’esigenza di immaginare una luce nuova, un cambiamento radicale che porti a un mondo più consapevole. Ho voluto evocare il ritorno di Gesù di Nazareth e Maria di Magdala come simboli di una rinnovata speranza, un incontro spirituale che si trasforma in una possibilità di rinascita collettiva.» Stefano Napolitano

L’album da cui è tratto il singolo è stato realizzato con la collaborazione di Danilo Ballo, storico arrangiatore dei Pooh, che ha utilizzato per la prima volta in assoluto un sintetizzatore virtuale di nome TH8 di Acustica Audio. Quindi “Una nuova luce sul mondo” è il primo disco ad uscire sul mercato con questa caratteristica.

Stefano Napolitano nasce a Torino il 15 febbraio del 1966.

A 18 anni lavora presso un’agenzia pubblicitaria che si occupa di sondaggi per l’allora nascente Mediaset. Comincia a scrivere articoli musicali e culturali per alcune testate giornalistiche della sua città. Nel 1998 Giorgio Gaber gli concede un’intervista presso il Teatro Alfieri di Torino, un’esperienza che descrive tra le più emozionanti della sua vita. Poi è la volta di Morgan e dei Bluvertigo, di Nicolò Fabi, dei comici della rassegna Zelig come Giobbe Covatta, Paolo Hendel e Raul Cremona fino ad arrivare a Valerio Liboni, Alberto Fortis, Johnson dei Righeira, Natalino Balasso, Walter Rolfo e il mago Alexander, Don Backy, Garbo. Dopo un’esperienza con Publitalia, nel 2000 decide di abbandonare definitivamente l’ambiente perché nocivo e troppo politicizzato.

Nel 2021 pubblica il suo primo libro “Pensieri di seconda scelta”, una raccolta di brani sull’amore, la vita e la morte.

L’anno successivo pubblica una web series dal titolo “A Real and Reactionary Resurrection” che fa da ponte all’uscita del suo nuovo libro “Lucifero si racconta” scatenando una serie di reazioni sul web al punto che nell’aprile del 2023 conduce insieme ad Ivana Posti un programma su GRP, emittente televisiva torinese, che porta il titolo omonimo del libro, per spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere quell’opera. Durante la programmazione delle 4 puntate vengono invitati giornalisti del calibro di Anna Tamburini Torre e scrittori come Laura Fezia, oltre ad attori e pensatori. Con “Lucifero si racconta” parteciperà al Salone del libro di Francoforte.

Nel 2023 esce il suo terzo lavoro letterario dal titolo “Inseguendo L’aura” e il 1 dicembre 2023 viene pubblicato il suo primo singolo dal titolo “Cadendo” il cui testo era già presente nel primo libro.

E’ stato ospite fisso per un anno, tutti i mercoledì mattina, nel programma di Wlady Tallini “Cosa succede” trasmesso da Primantenna Tv nel quale recitava alcune sue poesie partecipando anche come opinionista sui fatti del giorno.

Ad aprile 2024 esce il libro di Lucia Stendardo "Viaggio di sola andata" di cui è curatore editoriale e sarà presente al Salone del libro che si terrà a Torino dal 9 al 13 maggio.

Il 19 aprile 2024 esce il nuovo singolo “Il mio momento”. Il 25 aprile 2025 arriva in radio “Una nuova luce sul mondo”, title track del nuovo album previsto per maggio.

