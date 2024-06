Dopo tre sabati consecutivi senza guadagnare punti, Francesco Bagnaia (Ducati) ha conquistato il primo gradino del podio, oltre alla prima vittoria stagionale, nella gara Sprint del Gran Premio d'Italia, sul circuito del Mugello.

La gara del pilota torinese è stata senza storie: è partito in testa, ha condotto la gara sempre in testa e, senza troppi patemi, ha tagliato per primo il traguardo alla fine degli 11 giri del tracciato di Scarperia.

Fin dall'inizio i tre principali candidati per l'unico posto ancora disponibile nel team ufficiale Ducati per la stagione 2025 si sono dati battaglia alle sue spalle: Marc Marquez (Gresini Racing), Martin (Pramac) ed Enea Bastianini (Ducati).

Bastianini è caduto dopo un contatto con Martin alla curva San Donato. Il pilota della Ducati ufficiale era partito bene, passando rapidamente dalla quinta alla seconda posizione. Al terzo giro, mentre Bagnaia aveva già guadagnato qualche decimo, il pilota romagnolo, che in quel momento era terzo, ha tentato una frenata per superare Martin. Quando le loro traiettorie si sono incrociate, il numero 89 ha cercato di riportarsi nuovamente avanti con un sorpasso all'interno, ma i due si sono toccati e Bastianini è finito a terra.

Nello stesso punto del circuito, dove si rallenta da oltre 350 a circa 90 km/h, Martin ha poi subito il sorpasso di Marc Marquez, che al sesto giro gli ha preso il secondo posto, mentre due giri dopo ha dovuto dire addio alla gara, quando ha perso il controllo dell'anteriore ed è scivolato nella ghiaia a bordo pista.

L'errore ha permesso a Pedro Acosta (KTM GASGAS) di conquistare la terza piazza, davanti al pur ottimo Morbidelli (Pramac), quarto.

Solo quinta la prima delle Aprilia RS-GP, guidata da Maverick Vinales, dopo aver brillato ieri, tanto da far credere che oggi potesse lottare per la vittoria. Dopo aver recuperato quasi una decina di posizioni subito dopo il via, Brad Binder (KTM) non è riuscito a far meglio del sesto posto, davanti a Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team). Completano la top ten della Sprint Alex Marquez (Gresini Racing), Aleix Espargaro (Aprilia) e Raul Fernandez (Trackhouse Racing).

Il successo odierno ha permesso a Bagnaia di recuperare dodici punti sul leader del campionato, Jorge Martin, oggi a secco per non aver potuto finire la gara. Il pilota del team Pramac, pertanto, rimane in testa al mondiale con 155 punti, ma adesso il suo vantaggio sugli inseguitori è sceso a +27 (Bagnaia) e a + 32 (M. Marquez)Racing rimane in testa alla classifica, ma con un vantaggio ridotto sul campione del mondo in carica.

Domani, alle 14:00, si correranno i 22 giri del gran premio. Da ricordare che Bagnaia, secondo in qualifica, partirà quinto dopo esser stato penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato durante le prove Alex Marquez.