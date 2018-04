Gioca jouer Salvini - Di Maio: alla fine fu Governo

L'accordo tra il leader del M5S e quello della Lega è cosa fatta.

Sembra di essere in una sala da ballo per coppiette 70enni, musica e retorica stile Jimmy Fontana. Ognuno balla con il suo partner, tutto tranquillo, al bar, solo soda senza whisky.

All' improvviso ecco giungere in consolle un dj, capelli lunghi e sguardo da duro. Prende tra le mani un vecchio vinile e con un gesto da puro prestigiatore lo fa girare.

Una musica nuova, una musica che esplode nel tugurio che, improvvisamente prende vita.

Gioca jouer si ode nell' aria.

Una melodia che a gran voce scandisce le soavi note della "Rivoluzione"!

Tutti in coro:

Berlusconi... no.. no.. no..

Il PD.... no.. no.. no..

La Meloni.... no.. no.. no..

E allora chi?

Salvini... sì.. sì.. sì..

Di Maio... sì.. sì.. sì..

Saltellare... Saltellare...

Habemus Governo.

Tra i due leader osannati dal popolo c'è feeling, tra qualche giorno l' incarico che decreterà la fine di questa farsa delle consultazioni e darà voce all' Italia delle urne...

Almeno si spera.